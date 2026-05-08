Η ΕΡΤ συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή της με τον απανταχού Ελληνισμό μέσα από το νέο πρόγραμμα του ERT COSMOS, του διεθνούς καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.

Με ενημέρωση, μυθοπλασία, ελληνικό κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ και εκπομπές αφιερωμένες στην Ομογένεια, το ERT COSMOS φέρνει καθημερινά στους Έλληνες του εξωτερικού εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες από την Ελλάδα.

Ενημέρωση

Συνδέσεις | Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 05:00 (Ώρα Ελλάδας)

Κάθε πρωί οι «Συνδέσεις» δίνουν την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις, συνεντεύξεις, αναλύσεις και έμφαση στην Περιφέρεια, οι Κώστας Παπαχλιμίντζος και Κατερίνα Δούκα αναδεικνύουν τα μικρά και μεγάλα θέματα σε πολιτική, κοινωνία και οικονομία.

Παρουσίαση: Κώστας Παπαχλιμίντζος, Κατερίνα Δούκα

Δελτία Ειδήσεων | Καθημερινά στις 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

21:00, 04:00 (Ώρα Ελλάδας)

Το δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS με συνέπεια στη μάχη της ενημέρωσης.

Ελληνικός Κινηματογράφος

Το ERT COSMOS εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με καθημερινές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες προβάλλονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19:00 (Ώρα Ελλάδας), φέρνοντας στο κοινό κλασικές στιγμές της ελληνικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Παράλληλα, το κανάλι εγκαινιάζει τη ζώνη του νέου ελληνικού σινεμά, με προβολές σύγχρονων ταινιών που αρχίζουν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, με την ταινία «Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον».

Το Μόνον της Ζωής του Ταξείδιον | Παρασκευή 8 Μαΐου 2026,

στις 23:00 (Ώρα Ελλάδας)

Τα παιδικά χρόνια του Γεωργίου Βιζυηνού σε ραφτάδικο της Κωνσταντινούπολης, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι ονειροπολήσεις του και η επιρροή που ασκούν στον ψυχισμό του οι αφηγήσεις του παππού του, ο οποίος μέχρι 10 ετών έζησε ντυμένος κορίτσι για να μη γίνει γενίτσαρος.

Σκηνοθεσία: Λάκης Παπαστάθης

Ζώνη Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Μια ξεχωριστή ζώνη αφιερωμένη στο ελληνικό ντοκιμαντέρ, με ιστορίες που φωτίζουν την κοινωνία, την Ιστορία, τη μνήμη και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η Μητέρα του Σταθμού | Σάββατο 8 Μαΐου 2026, στις 22:00 (Ώρα Ελλάδας)

Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής 2022, διάρκειας 80′. Το ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Σταθμού» ακολουθεί τη ζωή γυναικών που από τη δεκαετία του ’60 έως το 1973 μετανάστευσαν στη Γερμανία.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έριξε τη σκιά του όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην ελληνική Ιστορία. Για την Ελλάδα σήμαινε τη μεγάλη έξοδο από τα χωριά στην ξενιτιά.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Κωστούλα Τωμαδάκη

Νέα Εκπομπή

Ρίζες Abroad | Κάθε Τετάρτη, στις 16:00 Ώρα Ελλάδας

Εβδομαδιαία ωριαία τηλεοπτική εκπομπή που εστιάζει στις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και στα σημαντικότερα νέα της Ομογένειας. Η εκπομπή προβάλλει το σύγχρονο πρόσωπο του Ελληνισμού της Διασποράς, μέσα από συνεντεύξεις Ελλήνων 3ης και 4ης γενιάς, επιστημόνων και καλλιτεχνών που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια, εκπροσώπων των ομογενειακών φορέων σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και συμπατριωτών μας που έχοντας ως αφετηρία την πατρίδα ταξιδεύουν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό.

Ελληνικές Σειρές

Ηλέκτρα | Καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή,

στις 16:00 (Ώρα Ελλάδας)

Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, επιστρέφει στην ΕΡΤ με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων.

Από ήλιο σε ήλιο | Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 23:00 (Ώρα Ελλάδας)

Η δραματική σειρά εποχής βασίζεται στην ομώνυμη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου και αφηγείται τα γεγονότα της απεργίας των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916. Μέσα από τη μυθοπλασία και ιστορική τεκμηρίωση, παρακολουθούμε τον Περσέα, γιο μεταλλωρύχου, να εργάζεται «από ήλιο σε ήλιο», να αντιμετωπίζει κινδύνους και να ερωτεύεται την Ανδρομέδα, κόρη του εχθρού του, ενώ αγωνίζεται για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου