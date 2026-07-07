Μαγειρική για όλους τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ

Μαγειρική για όλους στην ΕΡΤ, με δύο ξεχωριστές προτάσεις: την αγαπημένη «ΠΟΠ Μαγειρική» που συνεχίζει τη γευστική της διαδρομή για 6η τηλεοπτική σεζόν και τη νέα εκπομπή «ΜΑΓΕΙΡΙKIDZ», που φέρνει τη μαγειρική πιο κοντά σε όλη την οικογένεια.

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον σεφ Ανδρέα Λαγό συνεχίζει καθημερινά στην ΕΡΤ1 το ταξίδι της στον πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας, παραμένοντας η μοναδική καθημερινή μαγειρική εκπομπή στην τηλεόραση αφιερωμένη αποκλειστικά στα ελληνικά προϊόντα μικρών παραγωγών. Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ταξίδι στις γεύσεις και στους ανθρώπους πίσω από τα προϊόντα, με καλεσμένους που μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και μαγειρεύουν μαζί με τον σεφ.

Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 προστίθεται η εκπομπή «ΜΑΓΕΙΡΙKIDZ», που έρχεται τα Σαββατοκύριακα για να προσφέρει μια διαφορετική, δημιουργική εμπειρία για παιδιά και γονείς. Η σεφ Ελισάβετ Κοντοκώστα υποδέχεται παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών και μαζί ετοιμάζουν εύκολες και απολαυστικές συνταγές, από ορεκτικά και κυρίως γεύματα έως επιδόρπια. Στην παρέα τους κι ένα δημοφιλές πρόσωπο που κουβεντιάζει μαζί τους για τις δικές τους αγαπημένες γεύσεις όταν ήταν παιδί και τις διατροφικές του συνήθειες σήμερα.

Με οδηγό τη χαρά της δημιουργίας, το παιχνίδι και τη γνώση, το «ΜΑΓΕΙΡΙKIDZ» μετατρέπει την κουζίνα σε έναν χώρο εξερεύνησης, ενισχύοντας τη σχέση των παιδιών με τη μαγειρική, τη σωστή διατροφή και τη σημασία της καλής σωματικής και πνευματικής υγείας.