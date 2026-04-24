Η άνοιξη φέρνει μαζί της και νέα ζώνη μουσικής στη Φωνή της Ελλάδας!

Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και κάθε μέρα στις 06:00-07:00 ώρα Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα μεταδίδει ειδικά επιλεγμένες μουσικές για τους ακροατές σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Την επιλογή και την επιμέλεια της μουσικής θα αναλαμβάνει κάθε φορά και άλλος παραγωγός της Φωνής της Ελλάδας, ορίζοντας και το ανάλογο «ύφος» της κάθε ημέρας.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, την επιμέλεια θα αναλαμβάνει ο Αλέξης Κώστας, με μελωδίες κλασικές και αγαπημένες, αλλά και μουσικές προτάσεις από νέους δημιουργούς της Ελλάδας και της Διασποράς.

Τις Τρίτες, ο Αντώνης Καραγιαννάκης θα ταξιδεύει τους ακροατές στους ωκεανούς του ήχου με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

Τις Πέμπτες και τα Σάββατα, ο Στέλιος Ιωαννίδης θα «συμπυκνώνει» σε μία ώρα τις αστείρευτες μουσικές του διαθέσεις, ενώ τις Παρασκευές, η Μαρία Καραγιαννάκη-Ιωνά θα αφήνει τη μουσική να… διηγείται ιστορίες.

Μετάδοση: Δευτέρα έως Σάββατο, 06:00-07:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας)

Έναρξη: Δευτέρα 27/04/26

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, σε ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird, 13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Τηλέφωνα: (+30) 210 6066435, (+30) 210 6066815

• Viber/ Whatsapp: 693 007 8283

• Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Social: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert