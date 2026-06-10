O νόμος ορίζει οτι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Με το ποσό του 1.100.000 ευρώ –που αποτελεί ένα μέρος του συνολικού ποσού για το τρέχον έτος– χρηματοδοτεί η ΕΡΤ κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ΕΡΤ στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς, ενώ το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, αλλά και οι ταινίες θα ανακοινωθούν έως το τέλος του 2026.

Οι πρώτες 12 ταινίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΡΤ για το 2026 και θα χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες: