Μέσα από μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο Δημήτρης Σταρόβας μοιράζεται το μάθημα ζωής που πήρε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητά του

Μια ξεχωριστή εκπομπή-αφιέρωμα σε έναν από τους πιο αυθεντικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, τον Δημήτρη Σταρόβα, παρουσιάζει η εκπομπή «#Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά.

Ο Γιώργος Κουβαράς και μια πολυπληθής παρέα εκλεκτών καλεσμένων ξετυλίγουν την ιδιαίτερη διαδρομή του Δημήτρη Σταρόβα, από τα πρώτα του βήματα με μια κιθάρα στη Θεσσαλονίκη, τις εξέδρες του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο και τη δημιουργία των ανατρεπτικών «Άγαμων Θυτών», μέχρι τη μεγάλη του κάθοδο στην Αθήνα, την καταξίωση αλλά και την πρόσφατη, σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Μέσα από μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο Δημήτρης Σταρόβας μοιράζεται το μάθημα ζωής που πήρε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητά του.

Η εκπομπή ταξιδεύει εκεί όπου εργαζόταν ως μουσικός σε νυχτερινά κέντρα δίπλα σε θρύλους, όπως ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Βασίλης Καρράς και η Ρίτα Σακελλαρίου, μοιράζοντας απίστευτες και αστείες ιστορίες από την πίστα. Στο προσκήνιο έρχεται και η ανατρεπτική ιστορία για το πώς ξεκίνησε να παίζει κιθάρα — ανταλλάσσοντάς την με ένα όργανο γυμναστικής — για να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες της ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας στη χώρα.

Μέσα από τις προσωπικές του αφηγήσεις και το μοναδικό του χιούμορ, φωτίζονται η στενή του σχέση με τον Νίκο Παπάζογλου και το ιστορικό στούντιο «Αγροτικόν», η χημεία του με σπουδαίους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής, καθώς και οι συνεργασίες που τον σημάδεψαν. Στο πλατό της εκπομπής, στενοί φίλοι και συνεργάτες του αφηγούνται άγνωστα και απολαυστικά περιστατικά από την κοινή τους πορεία. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης, η οικογενειακή του φίλη Σάντρα Βουτσά, οι φίλοι του ηθοποιοί Σοφία Μανωλάκου και Πάνος Σταθακόπουλος, με τον οποίο συνεργάζεται στο θέατρο αλλά και ο Ταξιάρχης Χάνος, από την κοινή τους συνύπαρξη στους «Άγαμους Θύτες», μοιράζονται προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις.

Τη μουσική σκυτάλη παίρνουν ο Χρήστος Δάντης με αγαπημένες επιτυχίες, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος με τραγούδια που θυμίζουν τον φίλο τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο Πάνος Μουζουράκης σε δύο μοναδικά ντουέτα – έκπληξη με τον Δημήτρη Σταρόβα να παίζει κιθάρα, οι τραγουδιστές της Starovas Band: Βαγγέλης Κακουλάκης, Αγγέλα Σιδηροπούλου και η Πηνελόπη Σεργουνιώτη. Σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή, οι καλεσμένοι γίνονται ένα για να ερμηνεύσουν «Το δίχτυ» με τη χαρακτηριστική φωνή του Ταξιάρχη Χάνου.

Η #Παρέα στο τέλος της βραδιάς παρουσιάζει την Starovas Band, το μουσικό σχήμα που δημιούργησε ο Δημήτρης Σταρόβας πριν από ενάμισι χρόνο, με τους τραγουδιστές Βαγγέλη Κακουλάκη και Αγγέλα Σιδηροπούλου, πλαισιωμένους από εξαιρετικούς μουσικούς.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό, γεμάτο αντιθέσεις και εκπλήξεις αφιέρωμα, που αποδεικνύει ότι οι παρέες γράφουν την πιο όμορφη ιστορία.