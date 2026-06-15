Η συναρπαστική αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού το Σάββατο 13 Ιουνίου για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, αλλά και οι αγώνες ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ έφεραν πρώτη ολόκληρη την ημέρα την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στον πίνακα τηλεθεάσεων μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών με μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό (18-54) 15,9%.

Ειδικότερα, ο τελικός μπάσκετ στο ΣΕΦ μαζί με την απονομή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 31,8%, στο δυναμικό κοινό 37,6 % και στους άντρες πάνω από 41%. Τον τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.874.000 τηλεθεατές.

Μεγάλα μερίδια τηλεθέασης σημείωσαν και οι εκπομπές pre game και post game που ανέδειξαν όλες τις φάσεις και το παρασκήνιο του αγώνα μπάσκετ, με μέσο μερίδιο τηλεθέασης που ξεπέρασε το 10%.

Σε ό,τι αφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ο συγκλονιστικός αγώνας Κατάρ–Ελβετίας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 19,2%. Στο δυναμικό κοινό το μέσο μερίδιο τηλεθέασης άγγιξε το 21,5% και στους άντρες το 27%.