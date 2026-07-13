Οι κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου συναντώνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών σε μια μοναδική διοργάνωση

Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του παγκοσμίου τένις καθώς φιλοξενεί, από σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, το Athens Open WTA 250 και η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει απευθείας και αποκλειστικά όλες τις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου συναντώνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών σε μια μοναδική διοργάνωση. Απόψε Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 19:30, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση, ενώ στις 21:30 τη σκυτάλη παίρνει η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Στο Athens Open WTA 250 συμμετέχουν και οι Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα, οι οποίες θα δώσουν τι δική τους μάχη στη διοργάνωση που θα μεταδώσει το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.