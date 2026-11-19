Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης (19 Νοεμβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (20 Νοεμβρίου), το ERTFLIX παρουσιάζει το νέο του αφιέρωμα με τίτλο «Μικροί σε Μεγάλο Κόσμο».

Αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Close (2022)

Δύο αγόρια είναι αχώριστοι φίλοι: παίζουν, κάνουν βόλτες με τα ποδήλατά τους, κοιμούνται, ξυπνούν, ονειρεύονται. Μέχρι που αρχίζουν το σχολείο και γίνονται στόχος: γιατί είναι τόσο «κοντά»;

Ένα τρυφερό, ποιητικό αλλά και σκληρό δράμα ενηλικίωσης από τον Λούκας Ντοντ («Κορίτσι»). Πέντε υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (2022). Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών. Υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Λούκας Ντοντ

Πρωταγωνιστούν: Ίντεν Νταμπρίν, Γκούσταβ ντε Βάλε, Εμιλί Ντεκέν, Λεά Ντρουκέρ

Θαύμα: Λευκό Πουλί / White Bird (2023)

Ακολουθούμε τον Τζούλιαν, ο οποίος προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο, μετά την αποβολή του από το σχολείο εξαιτίας της συμπεριφοράς του απέναντι σε ένα άλλο παιδί.

Προκειμένου να τον βοηθήσει να αλλάξει τη ζωή του, η γιαγιά του Τζούλιαν, αποφασίζει να του αποκαλύψει τη δική της ιστορία θάρρους, από τα νεανικά της χρόνια στη Γαλλία, την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Τότε, ένα αγόρι την είχε προστατεύσει από θανάσιμο κίνδυνο. Οι δυο τους είχαν βρει την αγάπη σε έναν εκπληκτικό, μαγικό κόσμο που είχαν δημιουργήσει με τη φαντασία τους, ενώ η μητέρα του αγοριού ρίσκαρε τα πάντα για να την κρατήσει ασφαλή.

Από τον σκηνοθέτη Μαρκ Φόρστερ («Finding Neverland», «Christopher Robin») και τον σεναριογράφο Μαρκ Μπόμπακ, βασισμένη στο βιβλίο της Ρ. Χ. Παλάσιο «White Bird: A Wonder Story», έρχεται μια συγκινητική ταινία για το πώς μια πράξη καλοσύνης μπορεί να ζήσει για πάντα.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ

Σενάριο: Μαρκ Μπόμπακ, Ρ. Χ. Παλάσιο

Πρωταγωνιστούν: Έλεν Μίρεν, Τζίλιαν Άντερσον, Αριέλα Γκλέιζερ, Ορλάντο Σβερτ, Μπράις Γκέιζαρ, Τζεμ Μάθιους

Spotlight: Όλα στο Φως / Spotlight (2015)

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας Spotlight της εφημερίδας «The Boston Globe», η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο της συγκάλυψης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας στη Βοστώνη.

Για χρόνια, οι ψίθυροι για την εμπλοκή της Αρχιεπισκοπής παρέμεναν στο περιθώριο. Η ομάδα Spotlight αντιμετώπισε σοβαρές αντιξοότητες, αλλά κατάφερε να φέρει στο φως την αλήθεια, κερδίζοντας το Βραβείο Πούλιτζερ για το ερευνητικό της έργο.

Σκηνοθεσία: Τομ Μακάρθι Σενάριο: Τομ Μακάρθι, Τζος Σίνγκερ

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράφαλο, Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Σλάτερι, Λιβ Σράιμπερ

Joe Bell (2020)

Η προσωπική και συγκινητική αληθινή ιστορία ενός πατέρα από το Όρεγκον, ο οποίος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του έφηβου ομοφυλόφιλου γιου του, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ενημέρωσης σε ολόκληρη την Αμερική. Σκοπός του είναι να μιλήσει από καρδιάς στους κατοίκους της αμερικανικής ενδοχώρας για τις πραγματικές και τραγικές συνέπειες του εκφοβισμού.

Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν

Σενάριο: Ντιάνα Οσσάνα, Λάρι Μακμέρτι

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ριντ Μίλερ, Μάξγουελ Τζένκινς, Μόργκαν Λίλι, Κόνι Μπρίτον, Γκάρι Σινίζ

Ο Γιος / The Son (2022)

Ο Νίκολας είναι ένας 17χρονος έφηβος που βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση μετά τον χωρισμό των γονιών του. Ο πατέρας του έχει προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας οικογένειας, ενώ ο ίδιος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, θυμωμένος και απογοητευμένος. Απομακρύνεται σταδιακά από τους γύρω του, κάνει συχνά κοπάνες από το σχολείο και αρνείται κάθε βοήθεια.

Οι γονείς του προσπαθούν να τον στηρίξουν και να τον πείσουν να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Ωστόσο, η πορεία προς την κατανόηση και τη θεραπεία αποδεικνύεται δύσκολη και γεμάτη αβεβαιότητα.

Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ

Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Άμπτον

Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Λόρα Ντερν, Άντονι Χόπκινς, Βανέσα Κίρμπι, Ζεν ΜακΓκράθ

Wildlife (2018)

Ο 14χρονος Τζο είναι το μοναδικό παιδί της Τζανέτ και του Τζέρι, μιας νοικοκυράς και ενός επαγγελματία παίκτη του γκολφ, που ζουν σε μια μικρή πόλη της Μοντάνα τη δεκαετία του 1960.

Μια ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά μαίνεται κοντά στα καναδικά σύνορα. Όταν ο Τζέρι χάνει τη δουλειά του, αλλά και το νόημα της ζωής του, αποφασίζει να συμμετάσχει στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, αφήνοντας τη γυναίκα και τον γιο του να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη νέα πραγματικότητα.

Αναγκασμένος ξαφνικά να αναλάβει ευθύνες ενηλίκου, ο Τζο παρακολουθεί τη μητέρα του να προσπαθεί να διαχειριστεί τις νέες συνθήκες και τις αλλαγές που έχουν ανατρέψει τη ζωή της.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Φορντ.

Σκηνοθεσία: Πολ Ντέινο

Σενάριο: Πολ Ντέινο, Ζόε Καζάν, Ρίτσαρντ Φορντ

Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Εντ Όξενμπουλντ, Μπιλ Καμπ, Ζόι Κολέτι, Τράβις Μπράιε

Υπό το Μηδέν / The Frozen Ground (2013)

Ο αστυνομικός Τζακ Χάλκομπ υποψιάζεται ότι ο Ρόμπερτ Χάνσεν, ένας φαινομενικά ήσυχος κάτοικος της Αλάσκας, είναι κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος απαγάγει, βασανίζει και δολοφονεί νεαρές γυναίκες. Καθώς δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ζητά τη βοήθεια της Σίντι Πόλσεν, της μοναδικής γυναίκας που έχει καταφέρει να επιζήσει από τα χέρια του. Εκείνη, ωστόσο, τραυματισμένη και εξαρτημένη από ουσίες, δυσκολεύεται να συνεργαστεί. Ο χρόνος πιέζει, καθώς ο Χάνσεν συνεχίζει ανενόχλητος την εγκληματική του δράση.

Σκηνοθεσία: Σκοτ Γουόκερ

Σενάριο: Σκοτ Γουόκερ

Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Κέιτζ, Τζον Κιούσακ, Βανέσα Χάτζενς, Ράντα Μίτσελ, Ντιν Νόρις, Μπραντ Γουίλιαμ Χένκε

Οι Άθλιοι / Les Misérables (2019)

Παρίσι, 2018. Η Γαλλία κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο και πλούσιοι και φτωχοί, λευκοί και μαύροι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι πανηγυρίζουν όλοι μαζί, ενωμένοι. Από την επόμενη κιόλας μέρα, όμως, τα γκέτο βυθίζονται ξανά στη βία, τον ρατσισμό και την οργή.

Τρεις υποψηφιότητες και Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (2019). Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών. Υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Σκηνοθεσία: Λατζ Λι

Πρωταγωνιστούν: Νταμιέν Μπονάρ, Αλεξί Μανεντί, Ντζιμπρίλ Ζονγκά, Ισά Περικά, Στιβ Τιεντσέου

Streamline (2021)



Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, η ταινία ακολουθεί τον 15χρονο ταλαντούχο κολυμβητή Μπέντζαμιν Λέιν, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον σημαντικότερο αγώνα της ζωής του, που μπορεί να του εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Υπό την πίεση του αυστηρού προπονητή του και της μητέρας του, Κιμ, ο Μπέντζαμιν αρχίζει να αναρωτιέται αν επιθυμεί πραγματικά τη ζωή που οι άλλοι έχουν επιλέξει γι’ αυτόν. Όταν, όμως, ο αποξενωμένος πατέρας του αποφυλακίζεται, ο αγώνας του να ξεφύγει από το παρελθόν και να κατακτήσει το ολυμπιακό όνειρο γίνεται ακόμη πιο δύσκολος και επικίνδυνος.

Σκηνοθεσία: Τάισον Τζόνστον

Σενάριο: Τάισον Τζόνστον

Πρωταγωνιστούν: Λίβαϊ Μίλερ, Λόρα Γκόρντον, Τζέισον Άιζακς, Τζέικ Ράιαν, Σαμ Πάρσονσον

Ανάμεσά μας / Young Ahmed (2019)

Ο Αχμέντ είναι ένας δεκατριάχρονος Βέλγος μουσουλμάνος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ζούσε μια συνηθισμένη εφηβική ζωή. Η γνωριμία του με έναν εξτρεμιστή ιμάμη αλλάζει ριζικά την πορεία του: γίνεται φανατικά θρησκευόμενος και έχει ως πρότυπο τον ξάδελφό του, έναν τζιχαντιστή που σκοτώθηκε πολεμώντας τους «άπιστους».

Μια διαφωνία σχετικά με τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας τον οδηγεί σε μια ακραία πράξη βίας εναντίον της δασκάλας του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αναμορφωτήριο. Εκεί, με τη βοήθεια ειδικών, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των πράξεών του και να βρει τον δρόμο της επιστροφής… Ή μήπως είναι πια αργά;

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Νταρντέν, Λικ Νταρντέν

Πρωταγωνιστούν: Ιντίρ Μπεν Άντι, Ολιβιέ Μπονό, Μιριέμ Ακεντιού, Βικτόρια Μπλουκ, Κλερ Μποντσόν, Οτμάν Μουμέν

Robe of Gems (2022)

Εν μέσω ενός σιωπηλού διαζυγίου, η Ιζαμπέλ εγκαταλείπει την πόλη μαζί με τα δύο παιδιά της και κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο εξοχικό της οικογένειάς της. Εκεί, σύντομα ανακαλύπτει ότι η αδελφή της οικονόμου της, της Μαρίας, έχει εξαφανιστεί. Όταν η Ιζαμπέλ προσφέρεται να βοηθήσει, οι δύο γυναίκες συνάπτουν μια σιωπηρή συμφωνία με στόχο να εντοπίσουν την αγνοούμενη.

Την ίδια στιγμή, η Ρομπέρτα, επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, προσπαθεί να σώσει τον γιο της από τα δίχτυα των καρτέλ. Η ύπαιθρος γίνεται σκηνικό σύγχυσης και κινδύνου, ενώ, παρά τις αντιξοότητες, οι γυναίκες παλεύουν να καθορίσουν οι ίδιες τη μοίρα τους.

Η ταινία απέσπασε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) το 2022.

Σκηνοθεσία: Ναταλία Λόπεζ

Σενάριο: Ναταλία Λόπεζ

Πρωταγωνιστούν: Ναϊλέα Νόρβιντ, Χουάν Ντανιέλ Γκαρσία Τρεβίνιο, Αντωνία Ολιβάρες , Αΐντα Ρόα, Σερλίν Ζαβάλα, Μπάλαμ Τολέδο

Τέσσερις Κόρες / Four Daughters (2023)

Η σπαρακτική ιστορία της Όλφα, μιας μητέρας τεσσάρων κοριτσιών από την Τυνησία, η οποία μια μέρα είδε τις δύο μεγαλύτερες κόρες της να εξαφανίζονται για να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος. Το ανεκπλήρωτο κενό, καθώς και άλλα κομβικά πρόσωπα της οικογένειας, ζωντανεύουν μέσα από τις ερμηνείες επαγγελματιών ηθοποιών, σε μια κινηματογραφική πρόκληση που ακροβατεί διαρκώς ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αναπαράστασή της.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της άρρηκτης σχέσης που συνδέει κάθε ερευνητή με το αντικείμενο της έρευνάς του, η σκηνοθέτρια δημιουργεί έναν πολύτιμο χώρο, μέσα στον οποίο η οικογένεια της Όλφα μπορεί να διεκδικήσει ένα βήμα προς την επούλωση και την αυτογνωσία που τόσο έχει ανάγκη. Την ίδια στιγμή, η ταινία μιλά με αφοπλιστική αμεσότητα για τη μνήμη, τη μητρότητα και τον χώρο που απομένει στις θηλυκότητες μέσα στο ασφυκτικό πατριαρχικό πλαίσιο.

Σκηνοθεσία -Σενάριο: Κάουτερ Μπεν Xάνια

Μαμά Γκλόρια / Ama Gloria (2023)

Η εξάχρονη Κλεό αγαπά την νταντά της, την Γκλόρια, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν η Γκλόρια επιστρέφει στην πατρίδα της, η Κλεό ταξιδεύει για να την επισκεφτεί και να περάσουν μαζί ένα τελευταίο καλοκαίρι, που θα αλλάξει και τις δύο.

Με μια τρυφερότητα που μπορεί να σου ραγίσει την καρδιά, αλλά και με την αλήθεια των βιωμένων εμπειριών, το Àma Gloria επιχειρεί να διερευνήσει την ίδια την ουσία των δεσμών της αγάπης — και την ανακαλύπτει περίπλοκη, σύνθετη, σκληρή και αβάσταχτα εύθραυστη.

Σκηνοθεσία: Μαρί Αματσουκελί-Μπαρσάκ

Σενάριο: Μαρί Αματσουκελί-Μπαρσάκ, Πολίν Γκενά

Πρωταγωνιστούν: Λουίζ Μορό-Πανζανί, Ίλτσα Μορένο Ζέγκο, Αμπράνα Γκόμεζ Βαρελά, Φρέντι Γκόμεζ Ταβάρες, Αρνό Ρεμποτινί

Οι Μόνος / Monos (2019)

Μια ομάδα εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, ζει σαν στρατιωτική μονάδα σε ένα οροπέδιο, ανάμεσα στα επιβλητικά βουνά της Κολομβίας, έχοντας δύο αποστολές: να φυλάει την Αμερικανίδα όμηρό της και να κρατήσει στη ζωή μια αγελάδα, πολύτιμη για την επιβίωσή της. Όμως, τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν πολύ στραβά…

Ο πολυβραβευμένος Αλεχάντρο Λάντες σκηνοθετεί μια πραγματικά αναπάντεχη ταινία, πολύ πλουσιότερη από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της, και μας παρασύρει σε ένα καταιγιστικό κυνηγητό μέσα στην άγνωστη ζούγκλα της Νότιας Αμερικής.

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Λάντες

Σενάριο: Αλεχάντρο Λάντες, Αλέξις ντος Σάντος

Πρωταγωνιστούν: Μοϊσές Άριας,Σοφία Μπουεναβεντούρα,Κάρεν Κιντέρο,Τζούλιαν Νίκολσον,Ουίλσον Σαλασάρ,Ντάιμπι Ρουέδα,Λάουρα Καστριλόν

Tigers Are Not Afraid / Vuelven (2017)

Η δεκάχρονη Εστρέλλα κάνει τρεις ευχές. Η πρώτη είναι να επιστρέψει η αγνοούμενη μητέρα της — και εκείνη επιστρέφει, αλλά νεκρή. Τρομαγμένη, η Εστρέλλα βρίσκει καταφύγιο σε μια παιδική συμμορία, τα μέλη της οποίας αγωνίζονται να επιβιώσουν σε έναν κόσμο βίας και διάλυσης. Καθώς τα όρια ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς αρχίζουν να θολώνουν, η Εστρέλλα συνειδητοποιεί ότι οι ευχές δεν εκπληρώνονται πάντα όπως τις περιμένεις, ιδίως όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο της φρίκης.

Σκηνοθεσία: Ίσσα Λόπεζ

Σενάριο: Ίσσα Λόπεζ

Πρωταγωνιστούν:Τένοτς Ουέρτα, Πάολα Λάρα, Χανσέλ Κασίγιας, Ιάνις Γκερέρο, Χουάν Ραμόν Λόπεζ,Νέρι Αρεντόντο

Joyride (2022)

Ο 12χρονος Μούλι έχει χάσει τη μητέρα του. Όταν ανακαλύπτει ότι ο υπερχρεωμένος πατέρας του κλέβει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο όνομα της μητέρας του μέσω φιλανθρωπικής εκστρατείας, αρπάζει τα μετρητά και κλέβει ένα ταξί. Στο πίσω κάθισμα, όμως, βρίσκει μια γυναίκα, την Τζόι, μαζί με ένα μωρό. Η Τζόι τον ακολουθεί και έτσι ξεκινά ένα άγριο ταξίδι, που εξελίσσεται σε ένα ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την Ιρλανδία.

Σκηνοθεσία: Έμερ Ρέινολντς

Σενάριο: Έιλμπε Κεογκάν

Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Τσάρλι Ριντ, Λόχλαν Ο’Μερέιν, Ελέιν Κένεντι, Τιμ Λάντερς

Μίτση / Mitch (2025)

Η Μίτση, ένα 13χρονο αγοροκόριτσο, δέχεται ένα «παραδοσιακό» χαστούκι επειδή αδιαθέτησε για πρώτη φορά. Τότε αποκτά μαγικές ικανότητες και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη νέα της δύναμη για να πάρει την εκδίκησή της.

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Φωτεινή Ευαγγελία Παπαγγελίδη, Αγάπη Ζωή Σαλτογιάννη, Καίτη Μανωλιδάκη, Βασίλης Κουτσογιάννης