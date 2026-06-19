Από Παρασκευή 19 έως και Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Ένα νέο, μοναδικό αφιέρωμα ετοιμάζει το ERTFLIX με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, στις 21 Ιουνίου. Από την Παρασκευή 19 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στην ειδική κατηγορία «Όλα Είναι Μουσική» βρίσκουμε επιλεγμένες ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, μεγάλες φωνές και θρυλικές διαδρομές.

ΤΑΙΝΙΕΣ

«Sound of Metal» (2019)

Ο Ρούμπεν και η Λου ζουν μαζί, δύο νομάδες που ταξιδεύουν από συναυλία σε συναυλία σε μια ατέλειωτη περιοδεία. Η μουσική τους είναι δυνατή, ξέφρενη και παθιασμένη, μέχρι που μια μέρα ο Ρούμπεν κατακλύζεται από έντονο βουητό στα αυτιά του, το οποίο γρήγορα μετατρέπεται σε κώφωση. Η κατάσταση αυτή τον γεμίζει με άγχος και κατάθλιψη και σύντομα οι παλιές του εξαρτήσεις αρχίζουν να αναδύονται.

Ο Ρούμπεν εισάγεται σε ένα κέντρο για κωφούς εξαρτημένους, που διευθύνεται από έναν εκκεντρικό κωφό βετεράνο, τον Τζο. Σε αυτόν τον κόσμο της σιωπής και υπό την αυστηρή, προσεκτική φροντίδα του Τζο, ο Ρούμπεν πρέπει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του με μεγαλύτερη ειλικρίνεια από ποτέ. Όμως, η αγάπη και οι ήχοι της παλιάς του ζωής αντηχούν στο μυαλό του Ρούμπεν, καλώντας τον να επιστρέψει.

Σκηνοθεσία: Ντάριους Μάρντερ

Σενάριο: Ντάριους Μάρντερ, Έιμπραχαμ Μάρντερ, Ντέρεκ Σιανφράνς

Πρωταγωνιστούν: Ριζ Αχμέτ, Ολίβια Κουκ, Πολ Ρέισι, Ματιέ Αμαλρίκ, Λόρεν Ρίντλοφ, Κρις Περφέτι

«Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody» (2022)

Από 21/6

Ένα συγκινητικό πορτρέτο της Γουίτνεϊ Χιούστον, που αρχίζει από τα παιδικά της χρόνια στη χορωδία του Νιου Τζέρσεϊ και φτάνει στην εκρηκτική της πορεία, ως μία από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Με καθηλωτικές ερμηνείες και ένα μοναδικό soundtrack, αποκαλύπτεται η πολύπλευρη προσωπικότητά της.

Σκηνοθεσία: Κάσι Λέμονς

Σενάριο: Άντονι ΜακΚάρτεν

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Ακί, Στάνλεϊ Τούτσι, Ναφέσα Γουίλιαμς, Ταμάρα Τούνι, Άστον Σάντερς, Κλαρκ Πίτερς, Ντέιβ Χερντ

«Τζάκι και Ράιαν» (2014)

(Jackie & Ryan)

Ο Ράιαν πλανόδιος μουσικός και παρκουρίστας τρένων, που φιλοδοξεί να πετύχει έχοντας μόνο το σακίδιό του και την κιθάρα του, κατευθύνεται στην πόλη.

Καθώς παίζει και γοητεύει τα πλήθη με τη μουσική του στους δρόμους, τραβάει το βλέμμα της Τζάκι, μιας καλλονής που έχει επιστρέψει στην πατρίδα της με την κόρη της από την πολυτελή ζωή της στο Μανχάταν και στον δυστυχισμένο γάμο της.

Ο Ράιαν και η Τζάκι ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες.

Η σύνδεση είναι αισθητή, αλλά προχωρούν, σίγουροι ότι δεν θα ξαναδούν ο ένας τον άλλον.

Σκηνοθεσία: Αμί Κάνααν Μαν

Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Χέιγκλ, Μπεν Μπαρνς, Έμιλι Άλιν Λιντ, Σέριλ Λι, Κλέα Ντουβάλ, Ράιαν Μπίνγκαμ

«Weird: The Al Yankovic Story» (2022)

Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του «Weird Al» Yankovic, από την πρώτη του φήμη με επιτυχίες όπως τα «Eat It» και «Like a Surgeon» έως τις περιπέτειες με διασημότητες και τον ασυνήθιστο τρόπο ζωής του.

Από παιδί-θαύμα έως μουσικός θρύλος, η ταινία αποκαλύπτει τα απίστευτα περιστατικά, τις χαρές και τις προκλήσεις μιας μοναδικής καριέρας.

Σκηνοθεσία: Έρικ Άπελ

Σενάριο: Αλ Γιάνκοβικ,’Ερικ Άπελ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, Σπένσερ Τριτ Κλαρκ, Τζούλιαν Νίκολσον, Τζακ Μπλακ, Ρέιν Γουίλσον

«Το χρυσάφι του Ρήνου» (2022)

(Rheingold)

Ο Τζιγουάρ Χατζάμπι βρίσκεται φυλακισμένος και βασανίζεται για να αποκαλύψει την τοποθεσία ενός αποθέματος κλεμμένου χρυσού. Η παραμονή του στο κελί τον οδηγεί σε αναδρομή στη ζωή του: από την παιδική του ηλικία ως πρόσφυγας από το Ιράν στη Γερμανία, μέχρι την άνοδό του στον υπόκοσμο. Μέσα από φτώχεια, διακρίσεις και παρανομία, ο Τζιγουάρ γίνεται μεγαλέμπορος και σχεδιάζει μια θρυλική ληστεία, που θα τον σημαδέψει για πάντα.

Η αληθινή ιστορία του ράπερ Ξατάρ.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Φατίχ Ακίν

Πρωταγωνιστούν: Εμίλιο Σακράγια, Κάρντο Ραζάζι, Μόνα Πιρζάντ, Αρμάν Κασάνι, Χουσεγίν Τοπ, Σογκόλ Φαγκάνι

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«Έλβις Πρίσλεϊ: Διαρκής Αναζήτηση» (2018)

(Elvis Presley: The Searcher)

Ακολουθούμε το δημιουργικό ταξίδι του μοναδικού Έλβις Πρίσλεϊ, από την παιδική του ηλικία μέχρι το τέλος, το 1977. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ατμοσφαιρικά πλάνα από το εσωτερικό της Γκρέισλαντ, του εμβληματικού σπιτιού του Έλβις, καθώς και περισσότερες από 20 νέες συνεντεύξεις από κοντινές του πηγές, με μουσικούς, παραγωγούς, μηχανικούς, σκηνοθέτες και άλλους καλλιτέχνες που τον γνώριζαν ή που επηρεάστηκαν βαθιά απ’ αυτόν. Επίσης, παρουσιάζονται φωτογραφίες και πρωτότυπο υλικό από ιδιωτικές συλλογές απ’ όλον τον κόσμο, καθώς και μουσική από τον αρχηγό των Pearl Jam, κιθαρίστα Mike McCready.

Σκηνοθεσία: Τομ Ζίμνι

«Gloria Gaynor: I Will Survive» (2023)

Εδώ και δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αντλήσει δύναμη από τον στίχο «I Will Survive» της βασίλισσας της ντίσκο, Γκλόρια Γκέινορ. Όμως η ίδια, μόνο όταν είδε τη ζωή της να καταρρέει στα 65 της, κατανόησε το βαθύτερο νόημα αυτών των λέξεων: «Θα επιβιώσω». Τότε ήταν που χώρισε από τον επί 25 χρόνια σύζυγο και μάνατζέρ της και βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομική καταστροφή και επιδεινούμενα προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η Γκλόρια Γκέινορ δεν προσπάθησε απλά να επιβιώσει, αλλά να μεγαλουργήσει.

Σκηνοθεσία: Μπέτσι Σέχτερ

«Ella Fitzgerald: Just One of those Things» (2019)

Μακριά από τη λογική μιας συμβατικής βιογραφίας, αυτό το ντοκιμαντέρ, ακολουθεί τη ζωή της κορυφαίας ερμηνεύτριας Ella Fitzgerald, αποτυπώνοντας τους λόγους που η μουσική της ουσιαστικά αποτέλεσε το παγκόσμιο soundtrack ενός ταραχώδους αιώνα.

Από έναν διαγωνισμό ταλέντων στο Χάρλεμ του 1934, αρχίζει ένα συναρπαστικό ταξίδι πέντε δεκαετιών, κατά τη διάρκεια του οποίου κόποι, θυσίες, διάσημες συνεργασίες και θρυλικές συναυλίες συνιστούν μόνο κάποια από τα περήφανα παράσημα στο πέτο μιας θριαμβευτικής καριέρας και ζωής.

Σκηνοθεσία: Λέσλι Γουντχεντ

«Scorpions: Forever and a Day» (2015)

Έπειτα από 50 χρόνια καριέρας και εκατοντάδες συναυλίες παγκοσμίως, οι Scorpions αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν το κοινό τους με την τελευταία τους περιοδεία, η οποία κράτησε τρία χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της περιοδείας, απολαμβάνουν τις τελευταίες στιγμές τους ως ροκ θρύλοι, αναπολώντας το παρελθόν τους και βιώνοντας το παρόν με τους θαυμαστές τους και τους συνεργάτες τους.

Το ντοκιμαντέρ, καταγράφει την απίστευτη αυτή μουσική πορεία.

Σκηνοθεσία: Κάτια φον Γκάρνιερ

«Miles Davis: Birth of the Cool» (2019)

Η ζωή και η καριέρα του μουσικού γίγαντα και εμβληματικού τρομπετίστα, Μάιλς Ντέιβις. Ενός πραγματικού οραματιστή, καινοτόμου και πρωτοπόρου, που αψήφησε την κατηγοριοποίηση.

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Νέλσον

«Ήταν Όλοι στο Μοντρέ» (2024)

(They All Came Out to Montreux)

Μουσικό ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ, από τη δημιουργία του το 1967 από τον Κλοντ Νομπς μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Μέσα από μοναδικό αρχειακό υλικό και θρυλικές εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως η Αρίθα Φράνκλιν, ο Ντέιβιντ Μπόουι, η Νίνα Σιμόν και ο Πρινς, φωτίζεται το όραμα ενός ανθρώπου και η μαγεία της μουσικής.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Όλιβερ Μάρεϊ

«In Situ» (2017)

Ένα ντοκιμαντέρ για τον αυτοσχεδιασμό στη μουσική, ακολουθώντας μουσικούς που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη του ’80 και συνεχίζουν να δημιουργούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέσα από ταξίδια, αφηγήσεις και ζωντανές στιγμές γέννησης της μουσικής, εξερευνάται η σχέση του ήχου με τη σιωπή, η ελευθερία της έκφρασης και η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες, από το θέατρο έως τον πειραματικό κινηματογράφο.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Χρύσα Τζελέπη, Άκης Κερσανίδης

«Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου» (2026)

(Ladies of Rebetiko)

Η σειρά καταγράφει τη ζωή και το έργο των Ρόζας Εσκενάζυ, Αγγέλας Παπάζογλου, Ρίτας Αμπατζή, Μαρίκας Νίνου, Σωτηρίας Μπέλλου, Στέλλας Χασκίλ, Ιωάννας Γεωργακοπούλου και Σεβάς Χανούμ.

Η Ηρώ Σαΐα ξεναγεί και ερμηνεύει τραγούδια σε σύγχρονες επανεκτελέσεις.

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Πανονίδης

«100 Χρόνια Ελληνική Δισκογραφία» (2025)

(100 Years of Greek Discography)

Η Χάρις Αλεξίου είναι αφηγήτρια σ’ αυτή την εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ που μας ταξιδεύει στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, από τον φωνόγραφο έως το ψηφιακό σήμερα.

Σπάνιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες καλλιτεχνών ζωντανεύουν το μεγαλείο της μουσικής που διαμόρφωσε την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Σκηνοθεσία: Μαρία Σκόκα

«Η Μουσική των Τσιγγάνων» (2020)

(The Gypsy Influence)

Το ντοκιμαντέρ διερευνά την τεράστια επιρροή της τσιγγάνικης μουσικής στους κλασικούς συνθέτες, από τον Χάιντν και τον Μπετόβεν, τον Σούμπερτ και τον Μπραμς, μέχρι τον Λέχαρ και τον Κάλμαν, τον Λιγκέτι και τον Κούρταγκ.

Σκηνοθεσία: Γιάνος Ντάρβας

«Μουσικά Ταξίδια» (2010)

(Music Voyager)

Η εκπομπή ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο με οδηγό τη μουσική! Ο οικοδεσπότης Τζέικομπ Έντγκαρ, εθνομουσικολόγος και παραγωγός, αναζητεί ήχους, ρυθμούς και πολιτισμούς που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Από συναυλίες και πρόβες, μέχρι street festivals και τοπικές γεύσεις, εξερευνά τον πλανήτη, παρέα με ντόπιους μουσικούς.

Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, backstage και απρόσμενες εμπειρίες.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Το «Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας» της Φιλαρμονικής της Βιέννης

από τα ανάκτορα του Σένμπρουν στη Βιέννη (2026)

(Sommernachtskonzert Schönbrunn)

Από 22/6

Το περίφημο «Summer Night Concert» επιστρέφει στους κήπους των ανακτόρων του Σένμπρουν, προσφέροντας για 23η χρονιά μια μοναδική μουσική βραδιά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια σκηνικά της Ευρώπης.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί το ντεμπούτο τόσο του διακεκριμένου Ιταλοελβετού αρχιμουσικού Lorenzo Viotti όσο και του σπουδαίου Ουαλού μπασο-βαρύτονου Sir Bryn Terfel στο «Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας».

Ο Terfel θα ερμηνεύσει αποσπάσματα από τον «Μεφιστοφελή» του Arrigo Boito, τον «Φάλσταφ» του Giuseppe Verdi, τον «Χρυσό του Ρήνου» του Richard Wagner και τον αγαπημένο «Βιολιστή στη Στέγη» του Jerry Bock.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμη, έργα των Franz von Suppè, Giacomo Puccini, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Florence Price, Erich Wolfgang Korngold, Jules Massenet και Maurice Ravel, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μουσικό ταξίδι από την όπερα και την οπερέτα έως το μπαλέτο και τη συμφωνική μουσική.

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

«Θεόδωρος Κουρεντζής – Ουτοπία» (2023)

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής παρουσιάζει τη νέα του ορχήστρα «ΟΥΤΟΠΙΑ» που συγκεντρώνει 112 μουσικούς από 22 έθνη. Εξαιρετικοί μουσικοί από διεθνείς ορχήστρες, την ανεξάρτητη σκηνή, σολίστ και μουσικοί δωματίου συναντιούνται για να εργαστούν πάνω σε υποδειγματικά ορχηστρικά έργα. Ερμηνεύουν τα έργα: «Το Πουλί της φωτιάς» του Ιγκόρ Στραβίνσκι, «Δάφνις και Χλόη», «Το Βαλς» και «Μπολερό» του Μορίς Ραβέλ.

«Μουσικές του Κόσμου» – Συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα

και τις Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων

για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Ηρώδειο (2025)

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, με τη συμμετοχή της Χορωδίας της ΕΡΤ και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων, τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια ξεχωριστή συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης αρχιμουσικού και μουσικού διευθυντή Μιχάλη Οικονόμου, η συναυλία μάς ταξιδεύει σε 11 διαφορετικές χώρες, με μερικά από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια του μουσικού αυτού ταξιδιού, ακούγονται ορισμένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας, όπως το «Μπολερό» του Ραβέλ, το συμφωνικό ποίημα «Ο Μολδάβας» του Σμέτανα, το «Θριαμβευτικό Εμβατήριο Πομπής και Μεγαλοπρέπειας» του Έλγκαρ και πολλά άλλα.

Διδασκαλία Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων: Σταύρος Μπερής

Διδασκαλία Χορωδίας ΕΡΤ: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

«Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στα Ιωάννινα» (2026)

(The ERT Contemporary Music Orchestra in Ioannina)

Από 21/6

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με τον ερμηνευτή Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα «Ήνορο», αναδεικνύουν το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος