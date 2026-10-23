Το ERTFLIX φέρνει στις οθόνες σας τρεις από τις πιο εμβληματικές και εμπορικές ταινίες του Αντόνιο Μπαντέρας. Με το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο του, το διεισδυτικό του βλέμμα και τη χαρακτηριστική του γοητεία, ο Ισπανός σταρ έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο Χόλιγουντ.

Από τον αινιγματικό κιθαρίστα με τη θήκη-όπλο του «Ντεσπεράντο» και του «Κάποτε στο Μεξικό» μέχρι τον θρυλικό μασκοφόρο ήρωα που διαιωνίζει τον «Θρύλο του Ζορό», ο Αντόνιο Μπαντέρας μετατρέπεται στον απόλυτο ήρωα δράσης και παρασύρει τους θεατές του ERTFLIX σε τρεις καθηλωτικές περιπέτειες.

Ο Θρύλος του Ζορό / The Legend of Zorro (2005)

Αρκετά χρόνια μετά την προηγούμενη περιπέτεια, ο Αλεχάντρο και η Ελένα είναι παντρεμένοι και έχουν έναν δεκάχρονο γιο, τον Χοακίν. Παρόλο που ο Αλεχάντρο συνεχίζει να φοράει τη μάσκα του Ζορό για να προστατεύει τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους από την απληστία των αρχόντων τους, βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον του και την επιθυμία του για μια πιο φυσιολογική ζωή. Τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά αυτή τη σύγκρουση, όταν τα σχέδια για την ανακήρυξη της Καλιφόρνιας ως 31ης πολιτείας των ΗΠΑ υπονομεύονται από μια φαύλη συνωμοσία μιας ομάδας επιφανών γαιοκτημόνων. Στην ηρωική του προσπάθεια να ματαιώσει τα σχέδιά τους, ο Ζορό βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίση που απειλεί τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ

Σενάριο: Ρομπέρτο Όρτσι, Άλεξ Κούρτζμαν

Ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ρούφους Σιούελ, Αλμπέρτο Ρέγιες, Φιλ Μεχώ, Αντριάν Αλόνσο Μπαρόνα

Ντεσπεράντο / Desperado (1995) – από 24/10

Ο Μαριάτσι βυθίζεται με τα χέρια δεμένα στον σκοτεινό υπόκοσμο των συνόρων, καθώς ακολουθεί ένα ίχνος αίματος που τον οδηγεί στον τελευταίο από τους διαβόητους μεξικανούς βαρόνους των ναρκωτικών, τον Μπούτσο, για μια αναμέτρηση, γεμάτη δράση και σφαίρες. Με τη βοήθεια του καλύτερου φίλου του και μιας όμορφης ιδιοκτήτριας βιβλιοπωλείου, ο Μαριάτσι εντοπίζει τον Μπούτσο, αντιμετωπίζει τον στρατό του από απελπισμένους κακοποιούς και αφήνει πίσω του το δικό του ίχνος αίματος. Ο Αντόνιο Μπαντέρας πρωταγωνιστεί ως ο Μαριάτσι χωρίς όνομα σε αυτή την πολυαναμενόμενη συνέχεια της κριτικά αναγνωρισμένης ταινίας «El Mariachi», του δεύτερου κατά σειρά φιλμ της Τριλογίας του Μεξικού.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Σενάριο: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Σάλμα Χάγιεκ, Κουέντιν Ταραντίνο, Στιβ Μπουσέμι, Χοακίμ Ντε Αλμέιντα, Ντάνι Τρέχο

Κάποτε στο Μεξικό / Once Upon a Time in Mexico (2003)

Tο τελευταίο μέρος της Τριλογίας του Μεξικού ολοκληρώνεται με το έπος του μυθικού ήρωα με την κιθάρα, Ελ Μαριάτσι. Στοιχειωμένος και σημαδεμένος από την τραγωδία, ο Ελ Μαριάτσι έχει αποσυρθεί σε μια ζωή απομόνωσης. Αναγκάζεται να βγει από την κρυψώνα του, όταν ο Σαντς, ένας πράκτορας της CIA, στρατολογεί τον απομονωμένο ήρωα για να σαμποτάρει ένα σχέδιο δολοφονίας, κατά του προέδρου του Μεξικού που σχεδιάζει ο αρχηγός των καρτέλ Μπαρίγιο. Επιστρέφοντας με τους δύο έμπιστους συνεργάτες του, τον Λορέντζο και τον Φιδέο, ο Desperado αναζωπυρώνει τον θρύλο του Ελ Μαριάτσι.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Σενάριο: Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Σάλμα Χάγιεκ, Τζόνι Ντεπ, Μίκι Ρουρκ, Εύα Μέντες, Ντάνι Τρέχο, Γουίλεμ Νταφόε