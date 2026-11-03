Την Πέμπτη στις 11 το «Istorima» συναντά τον μακροβιότερο και τελευταίο βοσκό του Ολύμπου

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου της εκπομπής «ISTORIMA», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00, μαθαίνουμε ιστορίες από το μυθικό βουνό του Ολύμπου, τη δράση των διαβόητων ληστρικών συμμοριών, αλλά και την πραγματικότητα πίσω από ένα «στοιχειωμένο» χωριό. Ο εγγονός του θρυλικού οδηγού Χρήστου Κάκκαλου αφηγείται την ιστορική πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, το 1913. Το «Istorima» συναντά τον μακροβιότερο και τελευταίο βοσκό του Ολύμπου, ο οποίος για 48 ολόκληρα χρόνια διατηρούσε το κοπάδι του στις κορυφές του μυθικού βουνού και ζούσε σε ένα καλύβι στα 2.000 μέτρα.

Στην άλλη πλευρά του Ολύμπου, στην περιοχή της Ελασσόνας, η φήμη του διαβόητου λήσταρχου Φώτη Γιαγκούλα διατηρείται ακόμη ζωντανή στα χωριά και στις πλαγιές του βουνού όπου έδρασε.

Το «Istorima» παρουσιάζει επίσης τη συναρπαστική ιστορία της απαγωγής που οδήγησε στον θάνατο του λήσταρχου Φώτη Γιαγκούλα, μέσα από την αφήγηση του γιου του τελευταίου ομήρου του, ο οποίος φυλάσσει μέχρι σήμερα ένα ξεχωριστό κειμήλιο: το κομπολόι του θρυλικού λήσταρχου. Η εκπομπή παρουσιάζει και την πραγματική ιστορία του έρημου χωριού Σκοτεινά, γνωστού και ως Μόρνα, στα Πιέρια Όρη, το οποίο εγκαταλείφθηκε μέσα σε μία νύχτα από τους κατοίκους του, γεννώντας με τα χρόνια μεταφυσικές φήμες για φαντάσματα.