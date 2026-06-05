Καλεσμένοι θυμούνται το δικό τους αγαπημένο Μουντιάλ, τις στιγμές που τους σημάδεψαν και τους αγώνες που έγραψαν ιστορία

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινά στις 11 Ιουνίου 2026 και το Press Talk με τον Απόστολο Μαγγηριάδη αφιερώνει μια ειδική εκπομπή στο Μουντιάλ, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 22:00, στο EΡΤnews, εξετάζοντας γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου δεν αφορούσε ποτέ μόνο τον αθλητισμό.

Με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, καλεσμένοι θυμούνται το δικό τους αγαπημένο Μουντιάλ, τις στιγμές που τους σημάδεψαν και τους αγώνες που έγραψαν ιστορία, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πολλαπλές αναγνώσεις του ποδοσφαίρου ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου. Οι δημοσιογράφοι Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος, Παύλος Τσίμας, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Γιώργος Λέντζας, Χριστίνα Βραχάλη και η ποδοσφαιρίστρια Τατιάνα Γεωργίου συνομιλούν με τον Απόστολο Μαγγηριάδη κι ανατρέχουν σε ιστορικές στιγμές και μνήμες από 22 Μουντιάλ, φωτίζοντας όχι μόνο το αγωνιστικό σκέλος αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το Μουντιάλ; Ποιες ιστορίες έχουν μείνει ανεξίτηλες από τις προηγούμενες διοργανώσεις; Και τι αποκαλύπτει το Παγκόσμιο Κύπελλο για την κοινωνία, την πολιτική και τον κόσμο στον οποίο ζούμε; Τι θυμόμαστε περισσότερο, το χέρι του θεού στο γκολ του Μαραντόνα το 1986 ή την κεφαλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι το 2006; Ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Πελέ, ο Μαραντόνα ή ο Μέσι;

Τηλεοράσεις, παρέες και μπαλκόνια ετοιμάζονται για έναν ακόμη μήνα ποδοσφαιρικής γιορτής. Παρά τις εντάσεις και τις αντιφάσεις της εποχής, το Μουντιάλ παραμένει ένας παγκόσμιος κοινός κώδικας εμπειριών, εικόνων και συναισθημάτων. Καθώς πλησιάζει το πρώτο σφύριγμα, το Press Talk επιχειρεί να θυμίσει ότι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός, αλλά ένας καθρέφτης της ιστορίας, της κοινωνίας και της εποχής του.