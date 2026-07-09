Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στις 20:00 στο Whyte Recital Hall της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας Μουσικής (RIAM) και θα μεταδοθεί ζωντανά σε πανευρωπαϊκό δίκτυο από το ραδιόφωνο του RTÉ Lyric FM.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία και το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία παρουσιάζουν τη συναυλία «Europe’s Minstrel», μια εκδήλωση αφιερωμένη στον κορυφαίο συγγραφέα, ποιητή και στιχουργό Thomas Moore (1779–1852), η οποία αποτελεί την κεντρική πολιτιστική προσφορά των θεσμικών οργάνων για τον εορτασμό της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σπουδαίο αυτό πολιτιστικό γεγονός συμμετέχει ενεργά το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ με δύο ηχογραφημένα τραγούδια σε ποίηση του Thomas Moore και μελοποίηση του Τάση Χριστογιαννόπουλου, τα οποία ερμηνεύουν η μέτζο σοπράνο Έλενα Μαραγκού και ο Θοδωρής Τζοβανάκης στο πιάνο. Τα μελοποιημένα ποιήματα είναι το «The Genius of Harmony» και η «Ode III», η οποία αποτελεί μετάφραση του Moore σε μία από τις ωδές του Ανακρέοντα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στις 20:00 στο Whyte Recital Hall της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας Μουσικής (RIAM) και θα μεταδοθεί ζωντανά σε πανευρωπαϊκό δίκτυο από το ραδιόφωνο του RTÉ Lyric FM.

Οι περίφημες «Ιρλανδικές Μελωδίες» του Moore μεταφράστηκαν ιστορικά σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για σπουδαίους συνθέτες όπως οι Μπετόβεν, Μέντελσον, Σούμαν, Μπερλιόζ, Ντυπάρκ, φον Φλότοου και Μπρίτεν. Η πολιτιστική κληρονομιά του Moore λειτουργεί ως ιδανικός συμβολισμός για την Ιρλανδική Προεδρία, αναδεικνύοντας πώς μια ξεχωριστή εθνική φωνή εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή «συναυλία των εθνών» με σκοπό την αρμονία και την κοινή συμπόρευση.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του προγράμματος υπογράφει η διακεκριμένη μουσικός και καθηγήτρια φωνητικής Dearbhla Collins. Νέοι Ιρλανδοί ερμηνευτές θα παρουσιάσουν τις πιο αγαπημένες μελωδίες του Moore. Στη συναυλία συμπράττουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου, τελειόφοιτοι φοιτητές της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας Μουσικής, καθώς και ανερχόμενοι ταλαντούχοι τραγουδιστές από τα Προγράμματα Νέων Καλλιτεχνών της Irish National Opera, του Wexford Festival Opera και του Blackwater Valley Opera Festival.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια νέα μουσική ανάθεση: τη σύγχρονη μελοποίηση του έργου «She is Far from the Land» από τον πρωτοποριακό συνθέτη Gerald Barry, φέρνοντας το έργο του Moore στον 21ο αιώνα. Μαζί με τις ζωντανές εμφανίσεις στο Δουβλίνο, θα προβληθούν μαγνητοσκοπημένες ερμηνείες από εμβληματικές ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας (με την ελληνική συμμετοχή της ΕΡΤ), του Βερολίνου, των Βρυξελλών, του Μονάχου και της Βαρσοβίας.