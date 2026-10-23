Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και αλλάζουν τις ζωές τους

Εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές και χιλιάδες προϊόντα αποτελούν τα βασικά εργαλεία του «Extreme Makeover: Home Edition» με στόχο τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται μεράκι και πολλή δουλειά προκειμένου ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, να καταφέρουν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και να αλλάξουν κυριολεκτικά τις ζωές τους, χαρίζοντάς τους μία νέα, καλύτερη ζωή.

«EXTREME MAKEOVER: ΗΟΜΕ EDITION»_ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#HomeMakeover

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Γεμελιάρης

Οργάνωση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Βαρλάμος

Παραγωγή: Ministare Productions