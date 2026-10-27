Την πολιτική της Ελλάδας για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών σχολίασε ο James P. Steyer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του «Common Sense Media»

Την πολιτική της Ελλάδας για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών σχολίασε ο James P. Steyer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του «Common Sense Media», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να πλοηγούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Όπως αναφέρει ο κ. Steyer σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «Common Sense Media» επικροτεί την ελληνική κυβέρνηση γι’ αυτό το σημαντικό βήμα και τη σταθερή δέσμευση της να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των εθιστικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας, παράλληλα, τα εύσημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, καθώς πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για την καθιέρωση του ηλικιακού ορίου των 15 ετών, το οποίο θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της νομοθεσίας και χαιρετίζουμε την εξαιρετική ηγετική τους στάση στην Ελλάδα. Συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο κίνημα -από την Αυστραλία και την Καλιφόρνια μέχρι την Αθήνα και το Παρίσι- που αναγνωρίζει ότι οι γονείς έχουν αγανακτήσει με τη ζημιά που προκαλούν εδώ και χρόνια οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είχε δίκιο όταν δήλωσε: "Αυτό πρέπει να σταματήσει"» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Steyer.

Όπως επισημαίνει ο James P. Steyer, «Η Ελλάδα είναι πλέον η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί μέτρα για την καθυστέρηση της πρόσβασης παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας από το περασμένο καλοκαίρι. Το "Common Sense Media" υποστήριξε επίσης αντίστοιχη νομοθεσία στις ΗΠΑ, η οποία ψηφίστηκε στο Σακραμέντο το φθινόπωρο, με στόχο την καθυστέρηση της δημιουργίας λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Τώρα, μετά την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για το EU Kids Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σπουδαία ευκαιρία να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειες από τους σημαντικούς κινδύνους που εγκυμονεί η ανατροφή σε μια εποχή ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης».

«Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλη μια σημαντική νίκη για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο» καταλήγει ο James P. Steyer.

Σημειώνεται πως το «Common Sense Media» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως αποστολή τη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Οι έρευνες και τα στοιχεία του οργανισμού φθάνουν κάθε χρόνο σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς και σε περισσότερα από 100.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο.