Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision το Σάββατο 16.05.2026

Από το Βελιγράδι μέχρι το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Λευκωσία, ο Akylas διασχίζει την Ευρώπη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Το μουσικό ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 20:00 από την ΕΡΤ1, παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την πορεία του ευρωπαϊκού promo tour που προηγήθηκε της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, με την κάμερα να τον ακολουθεί παντού και να αποτυπώνει κάθε στιγμή.

Fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς συνθέτουν ένα οδοιπορικό με πολλή μουσική και αστείρευτη διάθεση.

Από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης…

Από την πρώτη πρόκριση μέχρι το μεγάλο φινάλε.

Κάμερα – σκηνοθεσία: Γιάννης Γεωργιουδάκης

Κείμενα – εκφώνηση: Γιώργος Φραντζεσκάκης