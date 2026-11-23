Η Αγγελική Νικολούλη επικράτησε του ανταγωνισμού για ακόμη μία φορά, σημειώνοντας 17,2% στο σύνολο του κοινού

Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.Με μια υπόθεση που συγκλόνισε το κοινό και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του, η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη επικράτησε του ανταγωνισμού, σημειώνοντας 17,2% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη του «Τούνελ» ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Η δυναμική του «Τούνελ» αποτυπώθηκε και σε άλλες επιμέρους ηλικιακές ομάδες, όπου κέρδισε την πρώτη θέση, με το μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει έως και το 21,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση της εκπομπής και την ισχυρή παρουσία της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.