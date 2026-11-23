Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.Με μια υπόθεση που συγκλόνισε το κοινό και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του, η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη επικράτησε του ανταγωνισμού, σημειώνοντας 17,2% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη του «Τούνελ» ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Η δυναμική του «Τούνελ» αποτυπώθηκε και σε άλλες επιμέρους ηλικιακές ομάδες, όπου κέρδισε την πρώτη θέση, με το μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει έως και το 21,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση της εκπομπής και την ισχυρή παρουσία της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.
«Φως στο Τούνελ»: Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Η Αγγελική Νικολούλη επικράτησε του ανταγωνισμού για ακόμη μία φορά, σημειώνοντας 17,2% στο σύνολο του κοινού