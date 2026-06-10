Ποιος είναι ο στόχος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναικός και του Ομίλου ΣΚΑΙ με την νεοσύστατη SPORTFM Κεντρική Διαχείριση Αθλητικών Δικαιωμάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε. και γιατί δεν περιορίζεται στο PAO TV

Του Δημήτρη Τσουκαλά

Σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αναδιάταξης της ελληνικής αγοράς αθλητικού περιεχομένου φαίνεται να προχωρά ο Γιάννης Αλαφούζος, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο πόλο στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και του αθλητικού streaming.

Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός αποχωρεί από την COSMOTE TV μετά τη λήξη της υφιστάμενης συνεργασίας, ενώ δεν πρόκειται να συμμετάσχει ούτε στο νέο μοντέλο κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League, μέσω της PerCapita, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Αντίθετα, επιλέγει να στηρίξει το νέο εγχείρημα που προωθεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Στο περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας αναμένεται να ενταχθούν (μέσω καναλιού PAO TV) οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, οι προκριματικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που δεν ανήκουν στην κεντρική διαχείριση της UEFA, καθώς και οι φιλικοί αγώνες προετοιμασίας. Ωστόσο, οι κινήσεις που καταγράφονται σε εταιρικό επίπεδο δείχνουν ότι το project έχει πολύ ευρύτερες φιλοδοξίες.

Η εταιρεία που αποκαλύπτει τον σχεδιασμό

Στις 9 Ιουνίου 2026 συστάθηκε η εταιρεία «SPORTFM Κεντρική Διαχείριση Αθλητικών Δικαιωμάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με έδρα τον Πειραιά και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον μοναδικό μέτοχο και ιδρυτή της εταιρείας, Γιάννη Αλαφούζο, που είναι και ο πρόεδρος του ΔΣ.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το ύψος του αρχικού κεφαλαίου αλλά κυρίως το εύρος των δραστηριοτήτων που προβλέπει το καταστατικό. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην αγορά και μεταπώληση αθλητικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ολοκληρωμένος πάροχος οπτικοακουστικών υπηρεσιών, να παράγει τηλεοπτικό περιεχόμενο, να αναπτύσσει ψηφιακές πλατφόρμες, να διαχειρίζεται διαφημιστικό χρόνο, να λειτουργεί συνδρομητικές υπηρεσίες και να αξιοποιεί κάθε μορφή σύγχρονης ψηφιακής διανομής περιεχομένου.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες ειδικές προβλέψεις του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας με ΠΑΕ για τη διαχείριση των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων, ενώ εισάγει μηχανισμούς όπως δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μετοχών (call και put options) υπέρ συνεργαζόμενων ποδοσφαιρικών εταιρειών. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης warrants με δικαιούχους συνεργαζόμενες ΠΑΕ.

Πρόκειται για πρόβλεψη που ξεπερνά τη λογική ενός απλού καναλιού και παραπέμπει σε ένα μοντέλο εταιρείας που θα μπορούσε στο μέλλον να συγκεντρώσει τηλεοπτικά δικαιώματα περισσοτέρων ομάδων ή διοργανώσεων υπό κοινή εμπορική διαχείριση.

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