Τα βασικά σημεία των συνεντεύξεων του CEO της Alter Ego Media στην Edison Group για τις εξαγορές, τις συνέργειες και τις νέες πηγές εσόδων του Ομίλου.

Τις προτεραιότητες της Alter Ego Media στην τηλεόραση, στην παραγωγή περιεχομένου, στις εκδόσεις και στη ζωντανή ψυχαγωγία παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, σε συνεντεύξεις του στην Edison Group, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους επενδυτικών αναλύσεων διεθνώς. Ο σχεδιασμός συνδυάζει οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων ετών.

1. Η φιλοδοξία για τον διπλασιασμό του μεγέθους

Η φιλοδοξία, όπως αναφέρει ο κ. Βρέντζος, είναι να τεθούν οι βάσεις για τον διπλασιασμό του μεγέθους του Ομίλου σε ορίζοντα τριετίας. Σημαντικό ρόλο διαμορφώνουν η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων και οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στα δεδομένα, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Νέες εξαγορές με κριτήριο την απόδοση και τις συνέργειες

Η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και η ήδη υπάρχουσα εμπειρία από την ενσωμάτωση νέων εταιρειών δίνουν στον Όμιλο τη δυνατότητα για νέες επενδύσεις. Τα κριτήρια είναι η αναμενόμενη απόδοση, ο βαθμός διαφοροποίησης των πηγών εσόδων και η επίτευξη συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

«Οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν μεγαλύτερη αξία μαζί από όση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν η καθεμία ξεχωριστά», επισημαίνει ο κ. Βρέντζος. Ενδεικτικά, μια τηλεοπτική σειρά μπορεί να μεταφερθεί στο θέατρο, ενώ γύρω από έναν εκδοτικό τίτλο μπορούν να αναπτυχθούν συνδρομητικές υπηρεσίες ή διοργάνωση συνεδρίων. Παράλληλα, η κοινή αξιοποίηση υποδομών, δεδομένων και δικτύων διανομής περιορίζει το κόστος και υποστηρίζει τη συνδυαστική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Αξιοποίηση περιεχομένου σε περισσότερες πλατφόρμες και αγορές

Στο Broadcasting, προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση πέρα από την ελεύθερη τηλεόραση, σε υπηρεσίες AVOD, FAST channels, συνδρομητική τηλεόραση και streaming. Στο Content Creation, η στρατηγική επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τηλεοπτικής ταινιοθήκης σε περισσότερες πλατφόρμες, στην επέκταση στον κινηματογράφο και στο animation και στη διεθνή ανάπτυξη. Οι δύο τομείς θα αποτυπώνονται χωριστά στα οικονομικά αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η συνεργασία με το Netflix και η επιτυχία του «Maestro in Blue» ανέδειξαν, σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, τις δυνατότητες των ελληνικών παραγωγών διεθνώς. Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε δύο ταινίες μεγάλου μήκους και έχει δημιουργήσει τμήμα διεθνών πωλήσεων. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται η σχεδιαζόμενη συμμετοχή στο joint venture με τους ομίλους Ant1 και Motor Oil για ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα streaming.

4. Νέες πηγές εσόδων στις εκδόσεις και στη ζωντανή ψυχαγωγία

Στις εκδόσεις, η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η σχέση εμπιστοσύνης των τίτλων με το κοινό συνδυάζονται με μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές πλατφόρμες, στις κινητές συσκευές και στο βίντεο. Η επένδυση στα NEWSIT και TLIFE διευρύνει την ψηφιακή παρουσία και το κοινό του Ομίλου. Πέρα από τη διαφήμιση, οι ψηφιακές συνδρομές, το affiliate marketing και οι εκδηλώσεις προσφέρουν νέες πηγές εσόδων με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Στη ζωντανή ψυχαγωγία, η Stages Network επιτρέπει την αξιοποίηση περιεχομένου σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές, ενώ η More.gr προσφέρει στρατηγική παρουσία στην ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων και άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Οι δραστηριότητες επωφελούνται από την προβολή μέσω των μέσων του Ομίλου, σε έναν κλάδο που ευνοείται από τη ζήτηση μετά την πανδημία και την ανάπτυξη του τουρισμού.

5. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και συνέχιση των μερισμάτων

Η οικονομική θέση, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές επιτρέπουν, σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης παράλληλα με τη συνέχιση της διανομής μερισμάτων. Ο ίδιος αναμένει αύξηση των μερισμάτων όσο ο Όμιλος αναπτύσσεται και ενισχύει την κερδοφορία του.