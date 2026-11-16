Για να πάρουν μέρος, οι ακροατές καλούνται να συμπληρώσουν πρώτα τη φόρμα συμμετοχής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρυθμού 94.9, το «Γκαράζ του ΡΥΘΜΟΥ 94.9» άνοιξε και περιμένει 40 ακροατές να μπουν στην κούρσα και να διεκδικήσουν ένα Volkswagen T-Cross.

Ο νέος διαγωνισμός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ήρθε για να αλλάξει την καθημερινότητα ενός τυχερού ακροατή, αρκεί να γνωρίζει έναν 4ψήφιο κωδικό. Μόνο 40 θέσεις είναι διαθέσιμες στο «Γκαράζ» και κάθε μία από αυτές φέρνει έναν τυχερό πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο!

Για να πάρουν μέρος, οι ακροατές καλούνται να συμπληρώσουν πρώτα τη φόρμα συμμετοχής στο soundis.gr/rythmos949.

Καθημερινά, στα «Πρωινά Ναυάγια» με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, αποκαλύπτεται τρεις φορές ο ίδιος τετραψήφιος κωδικός που ανοίγει το «Γκαράζ» για τη συγκεκριμένη ημέρα. Στη συνέχεια, ένας ακροατής επιλέγεται τυχαία και δέχεται τηλεφώνημα από έναν από τους παραγωγούς του ΡΥΘΜΟΥ 94.9. Αν γνωρίζει και πει σωστά τον κωδικό, εξασφαλίζει μία από τις 40 θέσεις και γίνεται φιναλίστ, διεκδικώντας το αυτοκίνητο!

Όσο οι θέσεις συμπληρώνονται, η αγωνία μεγαλώνει! Μόλις το «Γκαράζ του ΡΥΘΜΟΥ 94.9» γεμίσει, οι φιναλίστ θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό, όπου θα επιλέξουν διαδοχικά ανάμεσα σε 40 αριθμημένες θέσεις parking. Μόνο μία κρύβει το ολοκαίνουργιο Volkswagen T-Cross από την Karenta και ο τυχερός που θα την επιλέξει θα γίνει ο μεγάλος νικητής!

Θα είσαι εσύ αυτός που θα βάλει μπροστά το νέο του αυτοκίνητο;