Αυτή την Κυριακή 5/7 (22:00) στο Novacinema1 με τους Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader και σκηνοθεσία του Benny Safdie η υποψήφια ταινία για 2 Χρυσές Σφαίρες.

Την αληθινή ιστορία του θρυλικού μαχητή των μικτών πολεμικών τεχνών και του UFC, Mark Kerr και υποψήφια για δύο Χρυσές Σφαίρες «The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή» (2021, διάρκειας 103’) με τους Dwayne Johnson (υποψήφιος για Καλύτερος Ηθοποιός στις φετινές Χρυσές Σφαίρες), Emily Blunt (υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο στις φετινές Χρυσές Σφαίρες), Ryan Bader και σκηνοθεσία του Benny Safdie θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 5 Ιουλίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Στην ακμή του MMA στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ένας μαχητής κυριαρχεί στα ρινγκ ενώ παλεύει με τον εθισμό, τα τραύματα και τη φήμη. Καθώς οι επιτυχίες αυξάνονται, η προσωπική του ζωή καταρρέει. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 5/7 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.