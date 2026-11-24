Έμφαση στη διεθνοποίηση της μετοχικής βάσης - Ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Επόμενοι σταθμοί το Παρίσι και το Λονδίνο.

Στη Φρανκφούρτη συνεχίζει η Alter Ego Media τις επαφές της με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, μετά την παρουσίαση της στρατηγικής της στο Euronext Mid Cap Conference στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, θα παρουσιάσει την εταιρεία αύριο, τελευταία ημέρα του Deutsches Eigenkapitalforum (German Equity Forum), που διοργανώνει η Deutsche Börse.

Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις της διοίκησης ξεκίνησαν σήμερα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαφές με στελέχη μεγάλων γερμανικών οίκων διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και με εξειδικευμένους διαχειριστές και συμβούλους επενδύσεων. Οι επαφές θα συνεχιστούν στο Παρίσι, με τη συνδρομή της TP ICAP Midcap, και στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026, στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

Η παρουσία στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα εντάσσεται στην προτεραιότητα της διοίκησης για περαιτέρω διεθνοποίηση της μετοχικής βάσης και διεύρυνση των σχέσεων με θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι επόμενοι άξονες ανάπτυξης της Alter Ego Media

Με τη διάθεση των κεφαλαίων που άντλησε κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Alter Ego Media δίνει πλέον έμφαση στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών της. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τον διπλασιασμό της ενοποιημένης κερδοφορίας του ομίλου μέσα στην επόμενη τριετία.

Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει νέες εξαγορές και στρατηγικές συμμετοχές που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του στα media και την ψυχαγωγία, επιδιώκοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκέντρωση του κλάδου.

Το φόρουμ

Το φόρουμ ξεκίνησε το 1996 ως σημείο συνάντησης για νέες επιχειρήσεις που αναζητούσαν κεφάλαια. Τριάντα χρόνια αργότερα, στη φετινή επετειακή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 270 εισηγμένες με συνολική χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 1,3 τρισ. ευρώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται 19 εταιρείες του DAX και 35 του MDAX, ενώ μία στις τέσσερις εισηγμένες προέρχεται από χώρες εκτός Γερμανίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Στο τριήμερο εκπροσωπούνται 30 χώρες και 22 κλάδοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ οι συζητήσεις εκτείνονται από τη δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας έως τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.