Ως Media Agency of Record

Η Dentsu X διατηρεί το ρόλο της ως βασική συνεργάτιδα της Kroger στα media ως Media Agency of Record, έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών.

Η Kroger, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, είχε αναθέσει αρχικά τον συγκεκριμένο ρόλο στο προγενέστερο σχήμα της Dentsu X, την Dentsu Aegis Network, τον Ιούλιο του 2020, μαζί με επιπλέον συνεργασίες με άλλες εταιρείες του ομίλου Dentsu. Παρότι δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των υπόλοιπων διαφημιστικών δικτύων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης, η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη συνέχιση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Dentsu, οι ομάδες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος είναι η δημιουργία πιο προσωποποιημένων και ουσιαστικών εμπειριών για τους καταναλωτές, με έμφαση στις τοπικές κοινότητες που εξυπηρετεί η Kroger.

Πέρα από το ρόλο της ως media agency of record, η Dentsu διατηρεί επίσης επιλεγμένες αρμοδιότητες στους τομείς της δημιουργικής διαφήμισης, της παραγωγής περιεχομένου και του CRM και data management.