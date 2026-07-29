Αυτή την Κυριακή 2/8 (22:00) στο Novacinema1 με τους Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing και σκηνοθεσία του Jan-Ole Gerster

Τη δραματική ταινία μυστηρίου «Islands» («Σκιές στον ήλιο», 2025, διάρκειας 123’) με τους Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing και σκηνοθεσία του Jan-Ole Gerster θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 2 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Προπονητής του tennis σε θέρετρο των Καναρίων Νήσων συνάπτει φιλικές σχέσεις με παντρεμένο ζευγάρι Άγγλων τουριστών, στον γιο των οποίων αναλαμβάνει να κάνει προπόνηση. Η ξαφνική εξαφάνιση του συζύγου ρίχνει σκιά στο ούτως ή άλλως παράξενο αναμεταξύ τους κλίμα. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 2/8 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.