Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε δύο κρίσιμες επιλογές του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων.\

Η εκκρεμότητα του άρθρου 18.

Πρώτον, στο νομοσχέδιο δεν περιλήφθηκε η τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, για τη ρητή ένταξη των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στους δικαιούχους της εύλογης αμοιβής που υπολογίζεται με συντελεστές 2% και 6% επί της αξίας των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων. Η εύλογη αμοιβή είναι η νόμιμη αποζημίωση που επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ορισμένες συσκευές και μέσα εγγραφής ή αποθήκευσης, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα, ως αντιστάθμισμα για τη δυνατότητα ιδιωτικής αντιγραφής προστατευόμενων έργων. Ο νόμος αναγνωρίζει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς αυτοτελές συγγενικό δικαίωμα επί των εκπομπών τους και το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την εγγραφή και την αναπαραγωγή τους. Παρά ταύτα δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της σχετικής αμοιβής.

Η ΕΙΙΡΑ έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με αναφορά και σε πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης.

Παρά την αναγνώριση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας της αναγκαιότητας της σχετικής τροποποίησης, το επίμαχο νομοσχέδιο, παρά το ότι περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την πνευματική ιδιοκτησία, επιφέροντας τροποποιήσεις στον ν. 2121/1993, παραλείπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ενωσιακό Δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενστάσεις για το άρθρο 120.

Δεύτερον, το Υπουργείο εισάγει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με την ΕΙΙΡΑ και τους άλλους φορείς που επηρεάζονται, το άρθρο 120 για τη σύνδικο πτώχευσης της ΑΕΠΙ.

Η διάταξη του άρθρου 120 είναι εξόχως προβληματική από πλευράς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, καθόσον δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια που επιβάλλει η κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία στη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και τη διανομή των χρημάτων στους εκάστοτε δικαιούχους. Μεταξύ άλλων, δεν διασφαλίζεται με ποιον τρόπο, με ποια διαδικασία και εχέγγυα, ο σύνδικος πτώχευσης της ΑΕΠΙ, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε κυρίως για κακοδιαχείριση, θα διανείμει τα οφειλόμενα δικαιώματα σε δικαιούχους, οι οποίοι μάλιστα, ακριβώς λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης, ανακάλεσαν τις εντολές ανάθεσης της εκπροσώπησής τους. Πέραν αυτού, η δρομολογούμενη ρύθμιση υπεισέρχεται ανεπίτρεπτα, κατά παράβαση του Συντάγματος, στο έργο της δικαιοσύνης, αφού προβλέπεται ότι εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και μάλιστα ανεξαρτήτως βαθμού δικαιοδοσίας. Αυτό δεν θίγει μόνο τα δικαιώματα των χρηστών, αλλά παραβιάζει βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου.



Τα αιτήματα της ΕΙΙΡΑ

Η ΕΙΙΡΑ ζητεί:

Την άμεση υλοποίηση της απαιτούμενης τροποποίησης του άρθρου 18 του ν. 2121/1993.

Την απόσυρση ή την ουσιώδη αναδιατύπωση του άρθρου 120, με ρητό αποκλεισμό της εφαρμογής του στις εκκρεμείς δίκες.

Τη θέσπιση σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των ποσών στους πραγματικούς δικαιούχους.

Την άμεση έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Η ΕΙΙΡΑ δεν αντιτίθεται στην απόδοση στους δημιουργούς των ποσών που νόμιμα και αποδεδειγμένα τους αναλογούν. Αντιτίθεται, όμως, στην εκ των υστέρων αλλαγή των κανόνων σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, καθώς και σε διαδικασίες είσπραξης και διανομής που δεν συνοδεύονται από σαφείς εγγυήσεις διαφάνειας, ελέγχου και εποπτείας.

Η θεσμική συνέπεια, η ασφάλεια δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ορθής νομοθέτησης. Καλούμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Βουλή να επανεξετάσουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου».