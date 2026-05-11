Όλα όσα θα δούμε στις βραδιές των Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision

Η εβδομάδα της Eurovision έφτασε και η ΕΡΤ ετοιμάζεται να μεταφέρει τον παλμό της 70ής επετειακής διοργάνωσης, απευθείας από τη Βιέννη, με ολοκληρωμένη κάλυψη, θεματικές εκπομπές, αποκλειστικό παρασκήνιο και φυσικά τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού επιστρέφουν για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και με τη μοναδική τους χημεία ό,τι συμβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle, καθώς και όλο το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, τo νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Α’ & Β’ Ημιτελικός, Τρίτη 12 και Πέμπτη 14 Μαΐου

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 22:00, με το εκρηκτικό «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει στα προγνωστικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Στον Α’ Ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Και τις δύο βραδιές των Ημιτελικών, η ΕΡΤ1 μάς βάζει στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με αποκλειστικά βίντεο, backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις μέσα από το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 ως το απόλυτο τηλεοπτικό «ζέσταμα» πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 ως η πιο απολαυστική after–party παρέα αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.

Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και παρεμβάσεις – και φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

Η βραδιά του Μεγάλου Τελικού, Σάββατο 16 Μαΐου

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Η ΕΡΤ1 μάς βάζει νωρίτερα σε Eurovision κλίμα, καθώς στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.