Θα έχει την ευθύνη της συνολικής εμπορικής στρατηγικής της Wide Media Group

Ο Όμιλος Wide Media Group (Action 24, Flash.gr, Athletiko, Kiss FM, Rebel) ανακοίνωσε την ένταξη της Φωτεινής Ηλιακοπούλου στο δυναμικό του, στη θέση της Group Commercial Director.

Με πολυετή και καταξιωμένη πορεία στη διαφημιστική αγορά, η κ. Ηλιακοπούλου αναλαμβάνει την εμπορική διεύθυνση του Ομίλου σε μια κομβική περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε πολυεθνικούς ομίλους επικοινωνίας και εταιρείες παραγωγής περιεχομένου —μεταξύ άλλων ως Media Director στη Vodafone, Γενική Διευθύντρια στη Mindshare και Group Commercial Director στην Barkingwell Media. Διαθέτει βαθιά γνώση του κλάδου, καθώς και εκτενή εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων λογαριασμών και στον σχεδιασμό σύνθετων εμπορικών στρατηγικών.

Από τη νέα της θέση, θα έχει την ευθύνη της συνολικής εμπορικής στρατηγικής της Wide Media Group, με βασικούς άξονες:

Τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων στρατηγικών συνεργασιών.

Την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων του Ομίλου με τη διαφημιστική αγορά.

Τη βέλτιστη αξιοποίηση των εμπορικών δυνατοτήτων και συνεργειών του συνόλου των Μέσων του Ομίλου.

Ο Managing Director της Wide Media Group, Γιάννης Ντάλλας, δήλωσε σχετικά:

«Η Wide Media Group διανύει μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, με τα Μέσα μας να ενισχύουν διαρκώς την παρουσία και την επιρροή τους. Σε αυτή την πορεία, οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τη Φωτεινή στην ομάδα μας. Είμαι βέβαιος ότι με την εμπειρία, τις ιδέες και τη δυναμική της, θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω εμπορική εξέλιξη του Ομίλου».

Από την πλευρά της, η Φωτεινή Ηλιακοπούλου ανέφερε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να εντάσσομαι στη Wide Media Group, έναν Όμιλο που εξελίσσεται ραγδαία και διευρύνει συνεχώς το αποτύπωμά του στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης. Από τη νέα μου θέση, στόχος μου είναι να συμβάλω στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εμπορικής στρατηγικής που θα αξιοποιεί στο έπακρο τη δυναμική όλων των Μέσων του Ομίλου, θα εμβαθύνει τις σχέσεις με τη διαφημιστική αγορά και θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων και στη σημασία των μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ομάδα της Wide Media Group για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων εμπορικών προτάσεων που θα προσφέρουν ουσιαστική αξία στους διαφημιζόμενους και τους συνεργάτες μας».

Η τοποθέτηση της Φωτεινής Ηλιακοπούλου εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ισχυροποίησης της Wide Media Group στην τηλεόραση, τα ψηφιακά Μέσα και το ραδιόφωνο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για συνεχή επένδυση σε στελέχη υψηλού επιπέδου.

Η Wide Media Group αποτελεί έναν σύγχρονο όμιλο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ισχυρή παρουσία στην τηλεόραση (Action 24), το διαδίκτυο (Flash.gr, Athletiko) και το ραδιόφωνο (Kiss FM, Rebel), προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εμπορικής προβολής.