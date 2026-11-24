Έπειτα από σχετικό spec

Η εταιρεία Hearts United, μέλος του ομίλου Omnicom Media, διατήρησε τον διαφημιστικό λογαριασμό της Pinterest στις ΗΠΑ και τη Βρετανία έπειτα από σχετικό spec.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών COMvergence, η ετήσια διαφημιστική δαπάνη της Pinterest εκτιμάται σε 110 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική επιχειρηματική επιτυχία της Hearts United από τη δημιουργία της το καλοκαίρι, μετά τη συγχώνευση των δύο media agencies του ομίλου Omnicom, Hearts & Science και Mediahub. Η τελευταία είχε αναλάβει αρχικά το λογαριασμό στις ΗΠΑ το 2019, ενώ το 2020 επέκτεινε τη συνεργασία και στη Βρετανία.

Το νέο αντικείμενο συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφημιστικών μέσων, όπως τηλεόραση, συνδεδεμένη τηλεόραση (CTV), κινηματογράφος, υπαίθρια διαφήμιση, social media, αναζήτηση, online video, display, programmatic και streaming audio.

Η CMO της Pinterest, Claudine Cheever, δήλωσε ότι η Hearts United παρουσίασε μια στρατηγική με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη της εταιρείας για το 2027 και μετά, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του brand, στην ενοποίηση του marketing funnel και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.