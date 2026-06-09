Αυτή την Κυριακή 14/6 (22:00) στο Novacinema1 με τους Dominic West, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle και σκηνοθεσία του Simon Curtis

Τη δραματική ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» («Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε», 2025, διάρκειας 119’) με τους Dominic West, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle και σκηνοθεσία του Simon Curtis θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 14 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Το 1930, οι Κρόουλι έρχονται αντιμέτωποι με σκάνδαλα, με το διαζύγιο της Λαίδης Μέρι. Καθώς το Ντάουντον αλλάζει εποχή, παλιές σχέσεις και δύσκολοι αποχαιρετισμοί καθορίζουν το μέλλον. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 14/6 (22:00).

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