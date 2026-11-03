Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις ταινίες που διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Η συμπαραγωγή της ΕΡΤ «Κράτα με» (Hold Onto Me), (που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα 1,5%) σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου, συνεχίζει τη διεθνή της πορεία με δύο σημαντικές διακρίσεις στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027: την ένταξή της στη shortlist για το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας και την επίσημη υποψηφιότητά της για το European Young Audience Award. Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις ταινίες που διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού. Νέοι και νέες ηλικίας 12–19 ετών από όλη την Ευρώπη θα παρακολουθήσουν τις υποψήφιες ταινίες και θα ψηφίσουν για την ανάδειξη της νικήτριας. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 39ης τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Παράλληλα, η παρουσία του «Κράτα με» στη shortlist για το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας τη φέρνει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, κατά το οποίο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ψηφίζουν για την ανάδειξη των τελικών υποψηφιοτήτων. Έχοντας ήδη αποσπάσει το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς, το «Κράτα με» συνεχίζει να συναντά το διεθνές κοινό με μια τρυφερή ιστορία για την οικογένεια, την απουσία και την ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ίρις, ένα κορίτσι που αναζητά επίμονα μια θέση στη ζωή του αποξενωμένου πατέρα της. Μέσα από τις απρόβλεπτες συναντήσεις τους, πατέρας και κόρη επιχειρούν να χτίσουν μια εύθραυστη σχέση, αντιμέτωποι με όσα τους χωρίζουν και όσα μπορούν ακόμη να τους ενώσουν.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς, χρηματοδοτώντας κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 1,5%, ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση των τηλεοπτικών οργανισμών να διαθέτουν ποσοστό επί των κερδών τους για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής.