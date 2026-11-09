Η πολυβραβευμένη δραματική σειρά που βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Πάιπερ Κέρμαν και απέσπασε τέσσερα βραβεία Emmy, εντάσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού της Ναυτεμπορικής από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη μεταμεσονύκτια ζώνη.

Η σειρά που σάρωσε τις υποψηφιότητες των βραβείων Emmy, διαφοροποιώντας το τοπίο των σύγχρονων παραγωγών, προσγειώνεται ορμητικά στη Ναυτεμπορική TV.

Το ανατρεπτικό Orange Is the New Black έρχεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και κάθε βράδυ ακριβώς τα μεσάνυχτα, ζωντανά από την ελεύθερη συχνότητα της Ναυτεμπορικής TV.

Η ιστορία, εμπνευσμένη από την αυτοβιογραφική real-life ιστορία της Πάιπερ Κέρμαν, μας μεταφέρει χωρίς φίλτρο στα άδυτα των γυναικείων φυλακών του Λίτσφιλντ. Εκεί όπου η προστατευμένη ζωή της Πάιπερ Τσάπμαν γκρεμίζεται και η ίδια έρχεται αντιμέτωπη με έναν σκληρό, άγνωστο και απρόβλεπτο μικρόκοσμο. Εκεί όπου οι κανόνες επιβίωσης ξαναγράφονται από την αρχή. Μέσα από ένα εκρηκτικό μωσαϊκό χαρακτήρων, η σειρά ξεδιπλώνει ένα παιχνίδι εξουσίας, σκοτεινών μυστικών και ακραίων συμμαχιών, όπου το πικρό και μαύρο χιούμορ εναλλάσσεται με το καθαρό δράμα και οι μάσκες πέφτουν οριστικά.

Καταιγιστικός ρυθμός, bold ερμηνείες από ένα all-star καστ, σοκαριστικές ανατροπές στην πλοκή, αδιάκοπη αγωνία και μία παραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών που δεν αφήνει τον τηλεθεατή να πάρει ανάσα.

Το Orange Is The New Black, η βραβευμένη με 4 Emmy σειρά, έρχεται αποκλειστικά στη Ναυτεμπορική TV από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και καθημερινά στις 00.00.