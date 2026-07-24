Aφιερωμένη στη λυρική εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη.

Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της, Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΈΝΟ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΉ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉ ΕΡΓΟΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ&NBSP;ΜΊΚΗ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται δύο ιστορικοί κύκλοι: οι «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη και τα «Επιφάνια» σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Δύο έργα-σταθμοί που αποδίδουν με δωρική λιτότητα και ευαισθησία την αισθητική του αιγαιακού τοπίου.

Το μουσικό αυτό σύνολο ολοκληρώνεται οργανικά με τα πιο εξωστρεφή, θαλασσινά τραγούδια από τον ομώνυμο κύκλο «Αρχιπέλαγος», που λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος ολόκληρου του αφιερώματος.

Μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του μαέστρου Μιχάλη Παπαπέτρου και απαιτητικές πολυφωνικές επεξεργασίες για μικτή χορωδία –ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση– τα τραγούδια συνθέτουν ένα ενιαίο και συμπαγές ηχοτοπίο, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής μελοποιημένης ποίησης μέσα από τη δυναμική του χορωδιακού ήχου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που διατίθενται από τον σύνδεσμο: http://www.ert.gr/mousika-synola-tickets

Πρόγραμμα συναυλίας

«Μικρές Κυκλάδες»

Μαρίνα

Σαντορίνη

Το Τραγούδι του Αρχιπελάγους

Το Δελφινοκόριτσο

Τρία Νησιά

Του Μικρού Βοριά

«Πολιτεία Β»

Η Μπαλάντα του Αντρίκου

«Επιφάνια»

Στο περιγιάλι το κρυφό

Κράτησα τη ζωή μου

Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές

Άνθη της πέτρας

«Πολιτεία Α»

Έχω μια αγάπη

«Αρχιπέλαγος»

Ανάμεσα Σύρο και Τζια

Μυρτιά

Σε πότισα ροδόσταμο

Το παλικάρι

Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου

Μαργαρίτα Μαργαρώ

οργανικό σύνολο:

Πιάνο: Μαίρη Αλεξανδράτου

Βιολοντσέλο: Μυρτώ Δημητρουλοπούλου

Βιολί: Γεωργία Τσολάκη

Βιόλα: Αντώνης Μανιάς

Κλαρινέτο: Mario Adrover Pardo

Κιθάρα: Δημήτρης Κουφογιώργος

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου