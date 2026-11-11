Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η συναυλία του διεθνούς φήμης Γαλλολιβανέζου τρομπετίστα και συνθέτη Ibrahim Maalouf με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Η sold out μουσική βραδιά εντυπωσίασε το κοινό, που ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, χαρίζοντας στους συντελεστές ένα θερμό χειροκρότημα.

Στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», ο πολυβραβευμένος μουσικός συναντήθηκε επί σκηνής με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, σε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύμπραξη που ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής γεφυρώνοντας διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς.

Η ξεχωριστή ερμηνεία του καλλιτέχνη και η άρτια συνεργασία με τους μουσικούς της ορχήστρας δημιούργησαν μια εξαιρετική μουσική εμπειρία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους θεατές.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει διάφορα κομμάτια από την εντυπωσιακή δισκογραφία του βιρτουόζου τρομπετίστα, μεταξύ των οποίων τα «True sorry» και «Au Revoir».

Τη συναυλία παρουσίασε ο Νίκος Αλιάγας, ενώ τη μουσική διεύθυνση είχε ο Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Δημήτρης Μαθιόπουλος. Στην κιθάρα συμμετείχε ο François Delporte.

Ανάμεσα στα μουσικά μέρη της συναυλίας, ο Ibrahim Maalouf και ο Νίκος Αλιάγας έδιναν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, μέσα από σύντομες συνομιλίες επί σκηνής. Καθισμένοι σε έναν καναπέ, μοιράστηκαν στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του μουσικού, ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα και στις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη σχέση του με τη μουσική.

Ο Νίκος Αλιάγας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Ibrahim Maalouf

Στη συζήτηση, ο Ibrahim Maalouf μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις και βιώματα, χαρακτηρίζοντας τη μουσική ως το δικό του καταφύγιο. Μίλησε για την ανάγκη του να ανανεώνει και να μεταμορφώνει τη μουσική του ταυτότητα μέσα από τα ταξίδια του, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές του συνθέσεις διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που δημιουργούσε πριν από μερικά χρόνια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον πατέρα του, που εγκατέλειψε τον Λίβανο τη δεκαετία του 1960 και εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνον. Ο Νίκος Αλιάγας στάθηκε στη συναισθηματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ο Maalouf εντόπισε ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στους Έλληνες και τους Λιβανέζους: «Το πάθος».

Πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα καμαρίνια, όπου συναντήθηκε με τον Ibrahim Maalouf, τον Νίκο Αλιάγα και τα μέλη της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στους οποίους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Στη συνομιλία του με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο Ibrahim Maalouf εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με την Ορχήστρα, χαρακτηρίζοντας τους μουσικούς της ΕΡΤ «σπουδαίους». Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παπαδόπουλος εξέφρασε την προσδοκία να υποδεχθεί ξανά τον καλλιτέχνη στην Ελλάδα για μια νέα συναυλία.

Η επιτυχημένη μουσική συνάντηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δημιουργική δυναμική των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ και τη δυνατότητά τους να συμπράττουν με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής, προσφέροντας στο κοινό ξεχωριστές καλλιτεχνικές εμπειρίες.