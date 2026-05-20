Το Independent Frontline Media Group, (εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Ελευθερία, Dealnews και Θεσσαλονίκη, καθώς και το σύνολο των ψηφιακών πλατφορμών, sites, social media), αναπτύσσεται διαρκώς και ενισχύει τη θέση του στο ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον της ενημέρωσης, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μιχάλης Κοσμίδης, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής με ευθύνη την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της ψηφιακής παρουσίας των Μέσων του Ομίλου. Δημοσιογράφος με εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς ΜΜΕ, έχει διατελέσει μέχρι πρόσφατα στέλεχος της Wall Street Journal στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιδιαίτερα επιτυχημένου podcast WSJ What’s News. Έχει επίσης μακρά θητεία στο BBC, όπου υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές της Ελληνικής Υπηρεσίας και του BBC News Online, ενώ έχει συνεργαστεί σε ηγετικές συντακτικές και ψηφιακές θέσεις σε διεθνή μέσα. Παράλληλα, έχει εκπαιδεύσει δημοσιογράφους και στελέχη ΜΜΕ σε ψηφιακή δημοσιογραφία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.