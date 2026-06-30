Με την πρεμιέρα κάθε νέας σεζόν, οι προηγούμενοι κύκλοι της κάθε σειράς θα είναι διαθέσιμοι στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές πρεμιέρες, μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις και ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, η COSMOTE TV δίνει το δικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές για τις καλοκαιρινές βραδιές του Ιουλίου. Από τις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν οι νέοι κύκλοι δύο σειρών-φαινομένων, του μετα-αποκαλυπτικού «The Walking Dead: Dead City» και του «Star Trek: Strange New Worlds», καθώς και το νέο ιατρικό δράμα «The F-Ward». Το πρόγραμμα του Ιουλίου περιλαμβάνει, επίσης, την πολυβραβευμένη ταινία «Ένα Απλό Ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί, νέες μεταγλωττισμένες ταινίες για όλη την οικογένεια, καθώς και δύο επίκαιρα ντοκιμαντέρ που εστιάζουν στην παιδική παχυσαρκία και το φαινόμενο του Ozempic.

Οι σειρές Ιουλίου

Τον Ιούλιο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών είναι στραμμένο στην πολυαναμενόμενη 3η σεζόν του μετα-αποκαλυπτικού θρίλερ «The Walking Dead: Dead City» (Δευτέρα 27/7, 23:00, COSMOTE SERIES, 24 ώρες μετά την Αμερική). Η Μάγκι (Λόρεν Κόχαν) και ο Νίγκαν (Τζέφρι Ντιν Μόργκαν) συναντιούνται ξανά στη Νέα Υόρκη, επιχειρώντας να χτίσουν την πρώτη οργανωμένη κοινότητα στο Μανχάταν μετά την αποκάλυψη των νεκρών. Καθώς η πόλη βυθίζεται ξανά στο χάος, οι δυο τους καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο νέους κινδύνους, αλλά και τις σκοτεινές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Τον ίδιο μήνα έρχεται και η 4η σεζόν του «Star Trek: Strange New Worlds» (Παρασκευή 24/7, 23:00, COSMOTE SERIES, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τον Άνσον Μάουντ να επιστρέφει στον ρόλο του Captain Christopher Pike. Το πλήρωμα του U.S.S. Enterprise συνεχίζει την εξερεύνηση άγνωστων κόσμων, ερχόμενο αντιμέτωπο με νέες εξωγήινες απειλές, πρωτόγνωρους πολιτισμούς και προσωπικές δοκιμασίες, σε μια σεζόν που διατηρεί αναλλοίωτο το πνεύμα αισιοδοξίας και εξερεύνησης που χαρακτηρίζει το σύμπαν του Star Trek. Η δημοφιλής σειρά της Paramount+ έχει ανανεωθεί ήδη για 5η και τελευταία σεζόν.

Στην ατζέντα του Ιουλίου ανήκει και το νέο ιατρικό δράμα «The F-Ward» (Παρασκευή 17/7, διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, 24 ώρες μετά την προβολή της στο Paramount+), που ακολουθεί μια ομάδα νεαρών γιατρών σε ένα υποχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο του

Σίδνεϊ. Μέσα από δύσκολες ιατρικές αποφάσεις, προσωπικά διλήμματα και καθημερινές προκλήσεις, η σειρά εξερευνά το ανθρώπινο κόστος που συνοδεύει το λειτούργημα της ιατρικής.

Με νέα σεζόν επιστρέφει, επίσης, η επιτυχημένη ρομαντική κωμωδία της Paramount+ «Colin From Accounts» (3η σεζόν - Τρίτη 28/7, 22:00, COSMOTE SERIES, 24 ώρες μετά την Αμερική, με διπλό επεισόδιο), συνεχίζοντας την ιστορία του Γκόρντον και της Άσλεϊ μετά την επεισοδιακή πρόταση γάμου του προηγούμενου κύκλου. Συναισθηματικά διλήμματα, άφθονο χιούμορ και ο αγαπημένος σκύλος Κόλιν βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της ιστορίας.

Το πρόγραμμα των σειρών συμπληρώνει η 2η σεζόν του αστυνομικού δράματος «Ellis» (Τετάρτη 29/7, 22:00, διαθέσιμο με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, 24 ώρες μετά την Αγγλία). Η έμπειρη ντετέκτιβ Έλις αναλαμβάνει δύο νέες απαιτητικές υποθέσεις στη βόρεια Αγγλία, όπου ανεξιχνίαστοι θάνατοι και καλά κρυμμένα μυστικά δοκιμάζουν για ακόμη μία φορά τις ικανότητές της.

Με την πρεμιέρα κάθε νέας σεζόν, οι προηγούμενοι κύκλοι της κάθε σειράς θα είναι διαθέσιμοι στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Στις μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα ανήκει η ρομαντική κομεντί «Solo Mio» (Κυριακή 19/7, 21:00, COSMOTE CINEMA 1) με τον Κέβιν Τζέιμς (50 First Dates, Grown Ups) στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν η μέλλουσα σύζυγός του δεν εμφανίζεται την ημέρα του γάμου, ο Ματ αποφασίζει να πραγματοποιήσει μόνος του το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία, ξεκινώντας μία απρόσμενη περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και νέες εμπειρίες.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Ιουλίου έχει και η βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα (78ο Φεστιβάλ Καννών) και υποψήφια για 2 Όσκαρ ταινία του Τζαφάρ Παναχί «Ένα Απλό Ατύχημα» (Δευτέρα 20/7, 22:00, COSMOTE CINEMA 2). Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, ένας άνδρας πιστεύει πως αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός αγνώστου τον βασανιστή του από το παρελθόν, σε μια ιστορία όπου η αλήθεια και η εκδίκηση γίνονται δυσδιάκριτες.

Νέες αφίξεις υπάρχουν και στο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, με τις μεταγλωττισμένες ταινίες «Ο Σούπερ Τσάρλι» (Σάββατο 4/7, 19:25, COSMOTE CINEMA 1), «Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν Ήξερε Κολύμπι» (Σάββατο 11/7, 19:30, COSMOTE CINEMA 1) και «Οι Φύλακες του Χιονιού» (Σάββατο 25/7, 19:20, COSMOTE CINEMA 1) να υπόσχονται μοναδικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια.

Για τους φαν των ντοκιμαντέρ έρχονται την Παρασκευή 31/7, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, τα ντοκιμαντέρ «Childhood Obesity» (22:00) και «The Ozempic Effect» (23:10), που θα προβληθούν από το COSMOTE CINEMA 2. Το πρώτο εξετάζει τις αιτίες πίσω από την παγκόσμια κρίση της παιδικής παχυσαρκίας, ενώ το δεύτερο ερευνά το φαινόμενο του Ozempic, παρουσιάζοντας τις επιστημονικές εξελίξεις πίσω από το φάρμακο και τον αντίκτυπό του στην καθημερινότητα των ανθρώπων και σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η μόδα, ο τουρισμός και η βιομηχανία τροφίμων.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους, στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογό της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.