Με την παρουσίαση του διευθύνοντος συμβούλου, Γιάννη Βρέντζου

Με την παρουσίαση του διευθύνοντος συμβούλου της, Γιάννη Βρέντζου, η Alter Ego Media ολοκλήρωσε σήμερα τη συμμετοχή της στο τριήμερο German Equity Forum της Φρανκφούρτης. Στο φόρουμ της Deutsche Börse, η διοίκηση του ομίλου είχε σειρά κατ’ ιδίαν συναντήσεων με ξένους θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων στελέχη μεγάλων γερμανικών οίκων διαχείρισης κεφαλαίων και εξειδικευμένοι διαχειριστές επενδύσεων.

Στις επαφές του, ο κ. Βρέντζος ανέδειξε τα εξής βασικά σημεία:

Ολοκλήρωση Επενδυτικού Πλάνου: Ο όμιλος ολοκλήρωσε το επενδυτικό του πλάνο με τα κεφάλαια που άντλησε κατά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο.

Ο όμιλος ολοκλήρωσε το επενδυτικό του πλάνο με τα κεφάλαια που άντλησε κατά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο. Εστίαση στην Οργανική Ανάπτυξη: Στην επόμενη φάση, η Alter Ego Media δίνει βάρος στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Στην επόμενη φάση, η Alter Ego Media δίνει βάρος στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Διεύρυνση Επενδυτικής Βάσης: Η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του ομίλου αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, με έμφαση στην προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύκλος επαφών συνεχίζεται στο Παρίσι με τη συνδρομή της TP ICAP Midcap. Ακολουθούν το Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference στο Λονδίνο, στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, και το επενδυτικό roadshow στο Δουβλίνο, στις 2 Δεκεμβρίου.