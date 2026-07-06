Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η ITV ανέφερε ότι η συμφωνία θα ενσωματώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη Sky, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστή απέναντι στους παγκόσμιους κολοσσούς του streaming.

Η βρετανική εταιρεία τηλεοπτικών μέσων ITV ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να πουλήσει τον τομέα Ψυχαγωγίας της στον τηλεοπτικό όμιλο Sky έναντι συνολικού τιμήματος 1,6 δισ. λιρών (1,872 δισ. ευρώ), έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η ITV ανέφερε ότι η συμφωνία θα ενσωματώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη Sky, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστή απέναντι στους παγκόσμιους κολοσσούς του streaming. Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, περιλαμβάνει τα ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια της ITV, καθώς και την υπηρεσία streaming ITVX.

Δεν περιλαμβάνει την παραγωγική δραστηριότητα της ITV – ITV Studios

Ωστόσο, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την παραγωγική εταιρεία ITV Studios, η οποία είναι υπεύθυνη για δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «I’m a Celebrity». Βάσει της συμφωνίας, μετά την πώληση, η ITV Studios θα μετατραπεί σε μια παγκόσμια επιχείρηση αποκλειστικά αφιερωμένη στη δημιουργία περιεχομένου, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και με μακροχρόνια συμφωνία για την παροχή τηλεοπτικού περιεχομένου στη νέα εταιρική οντότητα που θα προκύψει από τη συνένωση της Sky και της ITV.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Sky, Dana Strong, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή επιτρέπει να συνδυαστούν «τα καλύτερα στοιχεία της ελεύθερης τηλεόρασης, της συνδρομητικής τηλεόρασης και του streaming, διασφαλίζοντας ότι οι τηλεθεατές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν εξαιρετικό βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς».

«Η ITV θα συνεχίσει να αποτελεί έναν βασικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα στη βρετανική κοινωνία και μας ενθουσιάζει το μέλλον που μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών στον κλάδο

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ITV, Andrew Cosslett, επισήμανε ότι «εδώ και περισσότερες από επτά δεκαετίες, η ITV διαδραματίζει έναν σημαντικό και ιδιαίτερα εκτιμημένο ρόλο στη δημόσια ζωή της χώρας. Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών στον κλάδο, είναι η κατάλληλη στιγμή να διασφαλιστεί ο θεμελιώδης ρόλος της ITV ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού».

«Η συγκεκριμένη συναλλαγή το επιτυγχάνει μέσω της ενοποίησης του τομέα Media & Entertainment (M&E) της ITV με τη Sky, δημιουργώντας έναν κορυφαίο βρετανικό όμιλο με τους απαραίτητους πόρους ώστε να ανταγωνίζεται αποτελεσματικότερα τις παγκόσμιες πλατφόρμες streaming», πρόσθεσε.