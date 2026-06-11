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Η Just Eat Takeaway.com προχώρησε σε σημαντική αλλαγή στον τομέα των media, αναθέτοντας το λογαριασμό της για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) στην EssenceMediacom, η οποία ανήκει στον όμιλο WPP. Η ανάθεση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας με την UM Worldwide του ομίλου Omnicom. Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόφαση της εταιρείας να μεταφέρει και το δημιουργικό της έργο από τη McCann Worldgroup στην ανεξάρτητη VCCP.

Στο διαγωνισμό για το λογαριασμό, η EssenceMediacom επικράτησε της Spark Foundry του ομίλου Publicis και της UM, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και τη σημαντική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρότι η Just Eat αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών καταναλωτών, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας. Οι McCann και UM συνεργάζονταν με την Just Eat για πολλά χρόνια, γεγονός που καθιστά την απώλεια του λογαριασμού ιδιαίτερα αισθητή. Η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει σχεδόν 200 εκατομμύρια λίρες σε διαφημιστικές δαπάνες το 2026, ποσό που καθιστά τον λογαριασμό σημαντικό για την αγορά. Η νίκη της WPP θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά απέναντι στην ισχυρή Publicis.

Η επικεφαλής παγκόσμιων media της Just Eat, Celine Francois, δήλωσε ότι οι προηγμένες δυνατότητες δεδομένων και τεχνολογίας της WPP θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της εταιρείας και στην ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο της παράδοσης φαγητού και υπηρεσιών delivery.