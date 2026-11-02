Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

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Με Halloween vibes πραγματοποιήθηκε το 10ο «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με την Κατερίνα Στικούδη να κάνει τη μεγάλη έκπληξη στο εμπορικό κέντρο Smart Park.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Κατινάκης και το «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ βρέθηκαν ξανά, δίνοντας ραντεβού με τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 για ένα live radio γεμάτο μουσική, ενέργεια και φυσικά… εκπλήξεις.

Η κορύφωση της ημέρας ήρθε με την αναπάντεχη εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη, η οποία βρέθηκε στον χώρο και ανέβασε τη διάθεση στα ύψη. Συνοδευόμενη από τους χορευτές της, η αγαπημένη τραγουδίστρια πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό Halloween flash mob, με ένα medley με δικές της αλλά και άλλες επιτυχίες, που παρέσυρε μικρούς και μεγάλους.

Το 10ο «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ δημιούργησε μια μοναδική εμπειρία για τους περαστικούς, φέροντας το Halloween κλίμα στην καθημερινότητα της πόλης!



Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για ακόμα περισσότερες εκπλήξεις!



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