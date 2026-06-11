Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συμμετοχή σημαντικών κεφαλαίων από χώρες της Μέσης Ανατολής, τα οποία συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, αξίας περίπου 110 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation - FSR). Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συμμετοχή σημαντικών κεφαλαίων από χώρες της Μέσης Ανατολής, τα οποία συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Η Κομισιόν όρισε ως αρχική προθεσμία για την αξιολόγηση της υπόθεσης την 14η Ιουλίου, παράλληλα με τον έλεγχο που ήδη διεξάγεται βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η έγκριση της Ε.Ε. αποτελεί ένα από τα τελευταία κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία επενδυτικά ταμεία από τον Κόλπο δεσμεύτηκαν να διαθέσουν περίπου 24 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της προσφοράς της Paramount. Πρόκειται για το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, την Επενδυτική Αρχή του Κατάρ και την εταιρεία L’Imad Holding από το Άμπου Ντάμπι.

Ο κανονισμός FSR έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει πιθανές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που υποστηρίζονται οικονομικά από κρατικά επενδυτικά ταμεία τρίτων χωρών. Εάν οι ευρωπαϊκές αρχές διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ζητήματα, ενδέχεται να προχωρήσουν σε πιο εκτεταμένη έρευνα και να ζητήσουν από την Paramount συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους.