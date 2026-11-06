Στο αφιέρωμα θα ακουστούν σπάνιες ηχογραφήσεις και ιδιαίτερες διασκευές

Πέρασαν δέκα χρόνια από τον θάνατο του ποιητή και τραγουδοποιού Leonard Cohen, αλλά η μουσική του δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά σε όλες τις γενιές ακροατών και καλλιτεχνών -και μάλιστα τις νεότερες. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μουχταρίδης και το Kosmos 93,6 του αφιερώνουν δύο ώρες μουσικής και αφήγησης.

Το αφιέρωμα επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο: θυμάται ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του Leonard Cohen μέσα από τις φωνές άλλων καλλιτεχνών και συναδέλφων που τα διάβασαν με τον δικό τους τρόπο, τα έκαναν δικά τους και τα έστειλαν σε νέα μονοπάτια.

Στο αφιέρωμα θα ακουστούν σπάνιες ηχογραφήσεις και ιδιαίτερες διασκευές, μαζί με τις ιστορίες που τις συνοδεύουν: πώς γεννήθηκαν, γιατί επιλέχθηκαν και τι αποκάλυψαν για το έργο του Καναδού ποιητή και τραγουδοποιού. Γιατί τα τραγούδια του, όπως αποδεικνύεται διαρκώς, αντέχουν σε κάθε ερμηνεία και ταξιδεύουν πέρα από γλώσσες και εποχές.