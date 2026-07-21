Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ αφηγείται την ιστορία δύο διαφορετικών κόσμων που καλούνται να συνυπάρξουν, αποδεικνύοντας ότι το γέλιο και η αποδοχή γεφυρώνουν και τις πιο μεγάλες αποστάσεις.

Οι Κουτσουπιές, ένα μικρό ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο, αλλά είναι έτοιμο να ζήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του, γίνονται το σκηνικό της νέας ομώνυμης κωμικής σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου και σενάριο των Νικόλα Στραβοπόδη και Βασίλη Τσιγκριστάρη και σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, θα ζήσουμε τις περιπέτειες των κατοίκων ενός χωριού που αρνείται να σβήσει από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Άλλοι βλέπουν στους κατοίκους από την πόλη τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν οι Κουτσουπιές και άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως ανεπιθύμητους εισβολείς που απειλούν τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους.

Και κάπως έτσι οι νεοφερμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με απροκάλυπτα εχθρικές συμπεριφορές, αλλά και με μια ολόκληρη κοινότητα που θεωρεί αυτονόητο πως έχει λόγο στις ζωές τους… Παρεμβάσεις στα οικογενειακά τους, πιέσεις για περισσότερες γέννες, καφέδες «ενισχυμένους» με σερνικοβότανο, καντάδες κάτω από τα παράθυρα και προξενιά που γίνονται σχεδόν με το ζόρι, συνθέτουν μια καθημερινότητα όπου τίποτα δεν κυλά όπως θα περίμενε κανείς.

Με αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, η νέα κωμωδία της ΕΡΤ αφηγείται την ιστορία δύο διαφορετικών κόσμων που καλούνται να συνυπάρξουν, αποδεικνύοντας ότι το γέλιο και η αποδοχή γεφυρώνουν και τις πιο μεγάλες αποστάσεις.

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή