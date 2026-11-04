Στον 22ο χρόνο κυκλοφορίας του εισέρχεται αυτόν τον Νοέμβριο το μηνιαίο περιοδικό του μπάσκετ, AllStar Basket

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Από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2005 που κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος, συμπληρώνονται πλέον 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο περίπτερο, κι από τον Νοέμβριο του 2026 το AllStar Basket μπαίνει στον 22ο χρόνο.

Το νέο τεύχος, υπ' αριθμόν 438, κυκλοφορεί από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και στο εξώφυλλο θα βρείτε το θέμα που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ με μια πρωτοφανή στα χρονικά υπόθεση.

Η δικαιοσύνη ελπίζουμε όλοι πώς θα συνδράμει στην κατεύθυνση που όλοι επιθυμούμε, να μην υπάρχουν δηλαδή σκιές στο αγαπημένο μας σπορ.

Ο Δημήτρης Καρύδας, γράφει στο τεύχος Νοεμβρίου για την άνοδο και την πτώση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Πώς ένας επιχειρηματίας από την Πάτρα βρέθηκε στην κεφαλή του ελληνικού μπάσκετ και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Όλο το χρονικό των αποκαλύψεων.

Ακόμα, στο τεύχος Νοεμβρίου του AllStar Basket, μπορείτε να διαβάσετε:

Φάκελος Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Πώς ο Ολυμπιακός και ο ομογενής γκαρντ απομακρύνθηκαν μέσα σε... μια στιγμή!

Παρουσίαση: Οι καλύτεροι νέοι ξένοι της GBL

Οι παίκτες που παίζουν πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόλαβαν να ξεχωρίσουν στην αφετηρία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Συνεντεύξεις: Ζόραν Λούκιτς-Τζα'Βιέρ Φράνσις-Σωτήρης Μανωλόπουλος

-Ο Σέρβος προπονητής του Ηρακλή μιλά για τους... ανυπόμονους Έλληνες και τη δεύτερη σεζόν του στο Ιβανώφειο.

-Ο Αμερικανός σέντερ-αποκάλυψη της Καρδίτσας στο ξεκίνημα της σεζόν, «συστήνεται» στο ελληνικό κοινό.

-Ο Έλληνας προπονητής της Εθνικής ομάδας του Ιράν μιλά για το μπάσκετ εν μέσω του πολέμου.

Αφιέρωμα: Oι Έλληνες στη νέα σεζόν του NCAA

Ανάλυση: Τι φέρνουν οι 3+3 νέοι προπονητές του ΝΒΑ

Πσρουσίαση: Οι Γυναίκες του ΓΑΣ Κομοτηνή ξανά σε Εθνικές κατηγορίες

Κι όπως πάντα δώρο δύο αφίσες

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ του Άρη και τον Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού

Πηγή: allstarbasket.gr