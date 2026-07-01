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Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου του AllStar Basket

Είναι το τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου, καθώς το επόμενο θα έλθει πάλι τον Σεπτέμβριο.
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Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου του AllStar Basket
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Στον υπ΄αριθμόν 435 τεύχος του μηνιαίου περιοδικού του μπάσκετ, ξεχωρίζουν στο εξώφυλλο η νέα σελίδα που γύρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR και η κυριαρχία του Ολυμπιακού, που στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Νίκος Συρίγος γράφει για τη δεύτερη εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Το ρεπορτάζ, η συμφωνία και τα "κλειδιά" της ομάδας που πήρε ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής.

Ο Νικήτας Αυγουλής γράφει για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και τις προσθήκες, έπειτα από μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

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