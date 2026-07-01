Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου του AllStar Basket

Στον υπ΄αριθμόν 435 τεύχος του μηνιαίου περιοδικού του μπάσκετ, ξεχωρίζουν στο εξώφυλλο η νέα σελίδα που γύρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR και η κυριαρχία του Ολυμπιακού, που στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση της EuroLeague.
Ο Νίκος Συρίγος γράφει για τη δεύτερη εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
Το ρεπορτάζ, η συμφωνία και τα "κλειδιά" της ομάδας που πήρε ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής.
Ο Νικήτας Αυγουλής γράφει για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και τις προσθήκες, έπειτα από μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
Συνέντευξη Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ
«Ο Άρης του Σπανούλη θα είναι ευλογία για όλο το Ελληνικό Μπάσκετ»
Τι λέει για τις επικείμενες κόντρες με τον αδελφό του και τον ΠΑΟΚ!
Αφιέρωμα: Τα αδέλφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα
Συνέντευξη Τζον Χριστοφίλης
Ο ομογενής γκαρντ που απέκτησε ο Πανιώνιος συστήνεται στο ελληνικό κοινό κι ανυπομονεί να παίξει στην Ελλάδα
Συνέντευξη Βαγγέλης Ζιάγκος
Ο "τιμονιέρης" της Μυκόνου και το άνοιγμα στα βαθιά νερά της Ευρώπης
ΝΒΑ:
Το άλμα του Γιάννη στους Μαϊάμι Χιτ
Νιου Γιορκ Νικς: Πρωταθλητές μετα από 53 χρόνια!
Παρουσίαση: Ο Αμύντας ξανά στην Elite League
Aφιέρωμα: Τζάκι Σαζαλόν
Η κορυφαία Γαλλίδα μπασκετμπολίστρια όλων των εποχών
Με δώρο δύο αφίσες: Ζαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ.