Με αφιέρωμα στην κατάκτηση της 4ης Euroleague από τον Ολυμπιακό και την κίνηση του καλοκαιριού με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το μηνιαίο περιοδικό του μπάσκετ κυκλοφορεί σήμερα με ένα εξώφυλλο αφιερωμένο στον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και πλούσια θεματολογία.

-Πώς ο Ολυμπιακός κατέκτησε πάλι την κορυφή της Ευρώπης

-To ημερολόγιο του Final-4 της Αθήνας

Γράφουν Νικήτας Αυγουλής, Χρήστος Καούρης

Σχόλιο: Βασίλης Σκουντής, Πανορμίτης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Πετρίδης.

Με δώρο, δύο αφίσες του Ολυμπιακού για το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη

Η κίνηση του καλοκαιριού από τον Άρη που έβαλε ψηλά τον πήχυ.

Τι έπαιξε ρόλο στο «ναι» του ομοσπονδιακού προπονητή, ποιοι είναι οι στόχοι.

Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ

Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες του ένδοξου παρελθόντος καθώς κι ο ΠΑΟΚ βάζει ήδη βάσεις για την καλύτερη ομάδα του στον 21ο αιώνα!

Στο τεύχος που κυκλοφορεί μπορείτε ακόμα να διαβάσετε:

Αφιερώματα: Οι νέοι της GBL

Παρουσίαση, όνειρα και φιλοδοξίες της Δόξας Λευκάδας και του Βίκου Ιωαννίνων που ανέβηκαν στη μεγάλη κατηγορία.

Συνέντευξη: Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν

Ο παίκτης – αποκάλυψη του Περιστερίου στη σεζόν

Αφιέρωμα

Επιστροφή στο μέλλον για Κομοτηνή και Κρόνο Αγίου Δημητρίου που επέστρεψαν στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 και πλέον χρόνια!

ΝΒΑ

Εποχή Γουεμπανιάμα

Ο Γάλλος είναι πλέον το παρόν του ΝΒΑ και ήδη αλλάζει… το μπάσκετ

Το τέλος του tanking όπως το ξέραμε

Πώς το ΝΒΑ χτύπησε τις σκόπιμες ήττες των ομάδων για μια καλύτερη τύχη στο draft και τι σημαίνει για το πρωτάθλημα.

Το νέο πλούσιο σε ύλη τεύχος του AllStar Basket θα βρίσκεται στα περίπτερα από την Τετάρτη 10 Ιουνίου.