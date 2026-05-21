Με το αφιέρωμα για το Final-4 της EuroLeague στην Αθήνα, λόγω του οποίου το τεύχος δεν ήρθε στην πρώτη Τετάρτη του μήνα, αλλά μετά την ολοκλήρωση των playoffs, όπως κάθε Μάιο όλα αυτά τα χρόνια.

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την επιστροφή του στον "θρόνο" της Ευρώπης, η παρουσίαση των φιναλίστ, κι όσα λέει ο Εβάν Φουρνιέ, για το μεγάλο ραντεβού, στον Νικήτα Αυγουλή.

Με δώρο δύο αφίσες, του MVP της EuroLeague 2026, Σάσα Βεζένκοφ και του μέλους της κορυφαίας πεντάδας της χρονιάς, Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Γράφουν για το Final-4:

Δημήτρης Καρύδας, Βασίλης Σκουντής, Πανορμίτης Κωνσταντινίδης, Νικήτας Αυγουλής, Χρήστος Καούρης

Στο νέο τεύχος μπορείτε επίσης να διαβάσετε: Ανάλυση: Γι' αυτό απέτυχε ο Παναθηναϊκός

Πώς η πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης έμεινε εκτός Final-4 που θα γίνει στο "σπίτι" της, μολονότι προηγήθηκε με 2-0 νίκες επί της Βαλένθια.

Απ' το όνειρο στον εφιάλτη

Ο Χρήστος Τσάλτας γύρισε από την Μπανταλόνα και γράφει για το σοκ της ΑΕΚ που έχασε μέσα από τα χέρια της το Basketball Champions League

Παντελής Μπούτσκος: Το μεγάλο όραμα του ΠΑΟΚ

Συνέντευξη του προπονητή του ΠΑΟΚ στον Δαμιανό Παπαχατζή για το σήμερα, αλλα κυρίως το αύριο του "δικεφάλου" που ετοιμάζεται για πολύ ψηλές πτήσεις

Ο τελευταίος αυτοκράτορας

Φίλοι, παλιοί συμπαίκτες, αντίπαλοι μιλούν για τον σπουδαίο Βασίλη Γκούμα

GBL: Η πρώτη αποτίμηση

Ο έλεγχος της κανονικής περιόδου του ελληνικού πρωταθλήματος

Παρουσίαση: Τζον Πουλακίδας

Τα άλματα και ο δύσκολος δρόμος που διάλεξε ο ελληνικής καταγωγής γκαρντ

Η συμμορία των «απόκληρων»

Πώς το Μίσιγκαν εκμεταλλεύτηκε τη νέα τάξη πραγμάτων στο NCAA κι έφτιαξε σε λίγους μήνες την Πρωταθλήτρια ομάδα

Πηγή: allstarbasket.gr