Από τα πρώτα τους βήματα τη δεκαετία του ’70 μέχρι και την πιο πρόσφατη περιοδεία τους, το βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη του σημαντικότερου συγκροτήματος στην ιστορία του heavy metal

Κυκλοφορεί με την υπογραφή του περιοδικού METAL HAMMER, το βιβλίο «Ιron Maiden – 50 χρόνια ιστορίας».

Από τα πρώτα τους βήματα τη δεκαετία του ’70 μέχρι και την πιο πρόσφατη περιοδεία τους, το βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη του σημαντικότερου συγκροτήματος στην ιστορία του heavy metal, που επηρέασε γενιές μουσικών και οπαδών σε όλο τον κόσμο. Τα πρώτα χρόνια, τα μέλη, οι συναυλίες, όλη τους η ιστορία ξετυλίγεται ακολουθώντας βήμα βήμα τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες μέρες μέχρι σήμερα, σε 272 σελίδες με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν αποκλειστικές συνεντεύξεις με όλα τα μέλη της μπάντας, που αφηγούνται την ιστορία πίσω από κάθε άλμπουμ αλλά και μαρτυρίες Ελλήνων μουσικών (μεταξύ των οποίων οι Σάκης Τόλης, Gus G., Bob Katsionis, Ανδρέας Λάγιος κ.ά.), οι οποίοι μίλησαν αποκλειστικά στο METAL HAMMER για το τι σημαίνουν οι IRON MAIDEN για τους ίδιους και πώς οι δίσκοι τους επηρέασαν την πορεία τους. Τέλος, παρουσιάζονται όλες οι συναυλίες τους στην Ελλάδα από το μακρινό 1988 μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ το 2022. Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο που δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή της ιστορίας τους, αλλά ένα ταξίδι στον κόσμο του heavy metal και στη διαχρονική επιρροή της μπάντας που άλλαξε για πάντα τη μουσική.