Με κεντρικό τίτλο «Καινοτομία και Αντοχή, Η στρατηγική επιλογή για την Υγεία»

Με κεντρικό τίτλο «Καινοτομία και Αντοχή, Η στρατηγική επιλογή για την Υγεία», η Media2day Εκδοτική εξέδωσε τον Ιούνιο του 2026, για έβδομη συνεχή χρονιά, την ειδική έκδοση «Health + Care», προϊόν της συνεργασίας των τριών κορυφαίων Μέσων της: του portal για την υγεία & το well-being Iatronet.gr, του οικονομικού portal Euro2day.gr και της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Μέτοχος και Επενδύσεις».



Το «Health + Care 2026» καλύπτει με άρθρα, συνεντεύξεις και αναλύσεις από θεσμικούς παράγοντες και επιχειρηματικά στελέχη του χώρου, τα ζητήματα αιχμής που αφορούν τον κλάδο της Υγείας σήμερα. Μετά τις πολλαπλές κρίσεις, τις οποίες το Εθνικό Σύστημα Υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει -οικονομική κατάρρευση, πανδημία, πολεμικές συρράξεις-, φαίνεται να βγαίνει πιο δυνατό, αλλά με νέες προκλήσεις μπροστά του. Από τη μία, τα νέα φάρμακα, οι θεραπείες, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δίνουν ελπίδα. Από την άλλη, το αυξανόμενο κόστος της καινοτομίας απειλεί τη βιωσιμότητα του Συστήματος. Τι μέλλει γενέσθαι με το πολυτιμότερο αγαθό μας, την υγεία;