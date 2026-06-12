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Κυκλοφόρησε το νέο επετειακό τεύχος #300 του περιοδικού «Τουριστική Αγορά».

Στο τεύχος μπορεί κανείς να βρει:

- Cover ​Story: Χωροταξικό Τουρισμού – Κανόνες, επενδύσεις και η δύσκολη ισορροπία της ανάπτυξης. Το νέο πλαίσιο θέτει τα κρίσιμα ζητήματα της επόμενης ημέρας: πού θα γίνονται επενδύσεις, υπό ποιες προϋποθέσεις, ποια η σχέση με το περιβάλλον, τις υποδομές και τις τοπικές κοινωνίες.

- HVS: Η Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών. Η πρωτεύουσα ξεχωρίζει με αύξηση 5,5%, ισχυρή επενδυτική κινητικότητα και σαφή στροφή του ενδιαφέροντος προς την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά.

- Φάκελος Πρόσωπα: Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα στον ελληνικό τουρισμό; Δέκα προσωπικότητες του κλάδου απαντούν.

- Εκλογές ΣΕΤΕ: Νέα Ηγεσία, Παλιά Ερωτήματα. Οι αρχαιρεσίες ανέδειξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο την Αγάπη Σμπώκου.

- Αφιέρωμα: Καθαριότητα & Sustainability. Η «Αόρατη Στρατηγική» που φέρνει κέρδη.

- Ρομπότ σε Ξενοδοχεία: Αποτελούν λύση στην έλλειψη προσωπικού; Πώς θα οργανώσετε την έρευνα αγοράς σας;