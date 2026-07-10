Οι ακροατές του easy 97.2 απόλαυσαν μια ξεχωριστή βόλτα εν πλω γεμάτη μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.

Οι ακροατές του easy 97.2 έζησαν μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία στο 3ο “Let's Meet” party, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα νερά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα του Σαρωνικού, οι ακροατές του easy 97.2 απόλαυσαν μια ξεχωριστή βόλτα εν πλω γεμάτη μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καθώς το πλοίο ταξίδευε κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το κατάστρωμα μετατράπηκε σε ένα ατμοσφαιρικό sunset party με θέα τη θάλασσα και τα χρώματα του δειλινού.

Οι παραγωγοί του easy 97.2 - Μαργαρίτα Λοΐζου, Μαρία Φραγάκη, Νικος Μάντζος και Βασιλης Κουμεντάκος – ανέβηκαν στα decks και ξεσήκωσαν το κοινό με ένα DJ set γεμάτο διαχρονικές disco επιτυχίες από τα 70s, 80’s και 90’s, αλλά κι αγαπημένα hits του σήμερα, που κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι το τέλος του party. Μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης βάλαμε με το Engine Organic Ginτο οποίο ανέβασε κι άλλο τον ρυθμό της βραδιάς.

Με το “Let's Meet On Board” ο σταθμός που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συναντήσεων με τους ακροατές του. Το καλοκαιρινό farewell party στη θάλασσα αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε, ανανεώνοντας το ραντεβού για νέες μουσικές εμπειρίες.